Amorim e Gabbia rendono omaggio alla leggenda Baresi: ecco il gesto da Perth

Non sarà, con tutta probabilità, a tinte rossonere il futuro di Franco Mastantuono. Il talentuoso trequartista argentino, classe 2007, è destinato a lasciare il Real Madrid in questa infuocata sessione di calciomercato. Il profilo del ragazzo avrebbe risposto alle caratteristiche perfette ricercate da Rúben Amorim per il ruolo di fantasista nel 3-4-2-1 del suo Milan: un mancino naturale capace di agire sul centro-sinistra per assecondare le specifiche richieste tattiche dell'allenatore portoghese.

Tuttavia, secondo quanto rivelato dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i vertici di Via Aldo Rossi si sono limitati a una semplice richiesta di informazioni esplorativa, senza dare seguito a una vera e propria trattativa ufficiale con i Blancos.

La Fiorentina vola in pole position: decisivo il fattore Paratici

Mastantuono ha ricevuto il via libera formale dal tecnico delle Merengues, José Mourinho, per partire a titolo temporaneo con l'obiettivo di accumulare minutaggio, centralità ed esperienza internazionale. Nonostante i numerosi sondaggi pervenuti da diversi club italiani ed europei nelle scorse settimane, la destinazione del gioiello sudamericano sarà la Serie A.

In questo scenario, il club nettamente meglio posizionato per assicurarsi le sue prestazioni sportive è la Fiorentina. La società viola ha recentemente consolidato l'asse di mercato con la dirigenza del Real Madrid dopo aver definito l'acquisto a titolo definitivo del giovane difensore Víctor Valdepeñas. A fare la differenza nelle ultime ore è stato il direttore sportivo dei toscani, Fabio Paratici, abile a sfruttare i propri eccellenti uffici con la Casa Blanca per operare lo scatto decisivo sulla concorrenza.

Le cifre dell'affare e i dettagli della formula "alla Nico Paz"

L'asse sul prestito : il Real Madrid preferirebbe una cessione in prestito secco fino al 30 giugno 2027.

: il Real Madrid preferirebbe una cessione in prestito secco fino al 30 giugno 2027. La variante Nico Paz: prende quota l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto a favore dei viola e contro-riscatto (la clausola di recompra) a favore del club madrileno, per non perdere il controllo sul cartellino del classe 2007.

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Il nodo dell'ingaggio da 3,5 milioni di euro

Gli aggiornamenti sul fronte dei negoziati delineano ormai una trattativa in dirittura d'arrivo. Come svelato da Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset, proprio nella giornata odierna è attesa la risposta definitiva del calciatore argentino alla proposta della Fiorentina. La formula dell'operazione è al centro degli ultimi dettagli tra i club:Resta da definire l'esatta ripartizione dello stipendio del giocatore per la stagione 2026-2027. Franco Mastantuono percepisce attualmente a Madrid un ingaggio pesante pari a. Per questa ragione, la dirigenza della Fiorentina sta formalizzando la richiesta di un contributo economico parziale al Real Madrid per la copertura degli emolumenti, così da alleggerire l'impatto sul proprio monte ingaggi.