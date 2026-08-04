Domani alle 13 l'attesissima sfida in Australia. Rúben Amorim punta sul 3-4-2-1 con Francesco Camarda titolare, Cristian Chivu risponde con il collaudato 3-5-2
Amorim e Gabbia rendono omaggio alla leggenda Baresi: ecco il gesto da Perth
Domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 13:00 italiana, l'Optus Stadium di Perth (Western Australia) sarà il teatro dell'attesissimo derby amichevole tra il nuovo Milan di Rúben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica. La sfida rappresenta il primo vero spartiacque del precampionato per entrambe le compagini, utile a testare la condizione atletica in vista del debutto ufficiale nella Serie A 2026-2027, programmato per il weekend del 22-23 agosto.
I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Hong Kong contro il Manchester City, match poi capitalizzato ai calci di rigore. Il tecnico Chivu manterrà intatto il suo solido 3-5-2. Tra i pali è previsto l'impiego dal primo minuto di Josep Martínez, con il neo-acquisto Ivan Provedel pronto a subentrare a gara in corso. Il terzetto difensivo sarà composto da Benjamin Pavard (nonostante figuri sul mercato), affiancato da Yann Aurel Bisseck e Alessandro Bastoni.
Sulle corsie esterne di centrocampo agiranno Andy Diouf e Federico Dimarco, mentre la cerniera centrale vedrà Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan scortare il giovane regista Aleksandr Stanković. Troveranno spazio a partita in corso anche Hakan Çalhanoğlu e Petar Sučić, preservati nell'ultimo test contro i Citizens. In attacco, fiducia alla coppia formata da Jamal Iddrissou e Francesco Pio Esposito, con Ange-Yoan Bonny arma tattica per il secondo tempo.
Le scelte di Amorim: difesa a tre e chance per CamardaIl Milan si presenta a Perth dopo il pirotecnico 2-2 di Glasgow contro il Celtic e inaugura così ufficialmente la propria tournée in terra australiana. Rúben Amorim insisterà sul suo innovativo 3-4-2-1. In porta si profila la staffetta tra il giovane Lorenzo Torriani e Pietro Terracciano.
Considerata l'indisponibilità di Mario Gila, ancora alle prese con il programma di recupero dall'infortunio, la linea arretrata si affiderà al blocco collaudato della passata stagione: Matteo Gabbia agirà da centrale, supportato dai braccetti Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović.
Il tabellone sintetico delle probabili formazioniDi seguito, il quadro dettagliato delle scelte iniziali per il match dell'Optus Stadium:
|Squadra
|Modulo
|Undici titolare
|INTER
|3-5-2
|J. Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković, Mkhitaryan, Dimarco; Iddrissou, Esposito.
|MILAN
|3-4-2-1
|Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Camarda.
Le panchine complete a disposizioneA disposizione Inter: Di Gennaro, Farronato, Provedel, Bovio, Carlos Augusto, Maye, Luis Henrique, Çalhanoğlu, Frattesi, Sučić, Topalović, Zieliński, Marello, Lavelli, Mosconi. Allenatore: Chivu.
A disposizione Milan: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, De Winter, Odogu, F. Terracciano, Vladimirov, Saelemaekers, Fofana, Jashari, Modrić, Musah, Estupiñán, Borsani, Chukwueze, A. Cissè, Guernier, R. Leão, Ossola, Kostić, Ramos. Allenatore: Amorim.
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