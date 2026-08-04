Domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 13:00 italiana, l'Optus Stadium di Perth (Western Australia) sarà il teatro dell'attesissimo derby amichevole tra il nuovo Milan di Rúben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica. La sfida rappresenta il primo vero spartiacque del precampionato per entrambe le compagini, utile a testare la condizione atletica in vista del debutto ufficiale nella Serie A 2026-2027, programmato per il weekend del 22-23 agosto.

I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Hong Kong contro il Manchester City, match poi capitalizzato ai calci di rigore. Il tecnico Chivu manterrà intatto il suo solido 3-5-2. Tra i pali è previsto l'impiego dal primo minuto di Josep Martínez, con il neo-acquisto Ivan Provedel pronto a subentrare a gara in corso. Il terzetto difensivo sarà composto da Benjamin Pavard (nonostante figuri sul mercato), affiancato da Yann Aurel Bisseck e Alessandro Bastoni.

Sulle corsie esterne di centrocampo agiranno Andy Diouf e Federico Dimarco, mentre la cerniera centrale vedrà Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan scortare il giovane regista Aleksandr Stanković. Troveranno spazio a partita in corso anche Hakan Çalhanoğlu e Petar Sučić, preservati nell'ultimo test contro i Citizens. In attacco, fiducia alla coppia formata da Jamal Iddrissou e Francesco Pio Esposito, con Ange-Yoan Bonny arma tattica per il secondo tempo.

Le scelte di Amorim: difesa a tre e chance per Camarda

Il Milan si presenta a Perth dopo il pirotecnico 2-2 di Glasgow contro il Celtic e inaugura così ufficialmente la propria tournée in terra australiana. Rúben Amorim insisterà sul suo innovativo. In porta si profila la staffetta tra il giovane Lorenzo Torriani e Pietro Terracciano.

Considerata l'indisponibilità di Mario Gila, ancora alle prese con il programma di recupero dall'infortunio, la linea arretrata si affiderà al blocco collaudato della passata stagione: Matteo Gabbia agirà da centrale, supportato dai braccetti Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović.

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Il tabellone sintetico delle probabili formazioni

Squadra Modulo Undici titolare INTER 3-5-2 J. Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković, Mkhitaryan, Dimarco; Iddrissou, Esposito. MILAN 3-4-2-1 Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Camarda.

Le panchine complete a disposizione

A centrocampo spazio alla linea verde con Zachary Athekame e Davide Bartesaghi sulle fasce, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Samuele Ricci e Christian Comotto. Sulla trequarti agirà la coppia di fisicità e qualità composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, pronti a innescare l'unica punta. Elementi di spicco come Rafael Leão e Gonçalo Ramos partiranno inizialmente dalla panchina.Di seguito, il quadro dettagliato delle scelte iniziali per il match dell'Optus Stadium:Di Gennaro, Farronato, Provedel, Bovio, Carlos Augusto, Maye, Luis Henrique, Çalhanoğlu, Frattesi, Sučić, Topalović, Zieliński, Marello, Lavelli, Mosconi.: Chivu.

A disposizione Milan: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, De Winter, Odogu, F. Terracciano, Vladimirov, Saelemaekers, Fofana, Jashari, Modrić, Musah, Estupiñán, Borsani, Chukwueze, A. Cissè, Guernier, R. Leão, Ossola, Kostić, Ramos. Allenatore: Amorim.