La scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un vuoto incolmabile nei tifosi rossoneri e in tutto il mondo del calcio. Nella notte tra giovedì e venerdì, lo storico Capitano del Milan si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano circondato dall'affetto dei suoi cari. Da quasi un anno, l'ex difensore stava lottando contro un brutto male che, purtroppo, lo ha sopraffatto. Ai tanti messaggi di cordoglio arrivati negli ultimi giorni, si aggiunge anche quello di Cesc Fabregas, allenatore del Como.

La lotta di Baresi contro la malattia

Morte Baresi, il ricordo di Fabregas

"Voglio mandare un grande abbraccio a tutta la sua famiglia. Sinceramente ero davvero troppo giovane per averlo visto giocare molto dal vivo, ma per me era già una leggenda. Di lui ho sentito sempre raccontare cose straordinarie. Più che il calciatore, per me conta l'aspetto umano: sono il carattere e la personalità che ti fanno capire chi può davvero arrivare in cima. È una grandissima perdita per tutti noi, ma soprattutto per il mondo del calcio".

I funerali di Baresi: data e luogo

Tutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando ilcomunica chesi sarebbe presto sottoposto adDopo l'intervento, il capitano segue un percorso di, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato:. Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport',ha ricordatocon delle parole molto toccanti.e saranno trasmessi in chiaro su Rete 4. Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza delci sarà il proprietario