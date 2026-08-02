Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha così ricordato Franco Baresi, storico Capitano del Milan tristemente scomparso all'età di 66 anni
Quando Maradona indossò la maglia di Baresi: "Il più grande difensore di sempre"
La scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un vuoto incolmabile nei tifosi rossoneri e in tutto il mondo del calcio. Nella notte tra giovedì e venerdì, lo storico Capitano del Milan si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano circondato dall'affetto dei suoi cari. Da quasi un anno, l'ex difensore stava lottando contro un brutto male che, purtroppo, lo ha sopraffatto. Ai tanti messaggi di cordoglio arrivati negli ultimi giorni, si aggiunge anche quello di Cesc Fabregas, allenatore del Como.
La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
Morte Baresi, il ricordo di FabregasIntervistato ai microfoni di 'Rai Sport', Fabregas ha ricordato Baresi con delle parole molto toccanti.
"Voglio mandare un grande abbraccio a tutta la sua famiglia. Sinceramente ero davvero troppo giovane per averlo visto giocare molto dal vivo, ma per me era già una leggenda. Di lui ho sentito sempre raccontare cose straordinarie. Più che il calciatore, per me conta l'aspetto umano: sono il carattere e la personalità che ti fanno capire chi può davvero arrivare in cima. È una grandissima perdita per tutti noi, ma soprattutto per il mondo del calcio".
I funerali di Baresi: data e luogoI funerali di Franco Baresi si terranno martedì 4 agosto, alle ore 11:00, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e saranno trasmessi in chiaro su Rete 4. Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza del Milan ci sarà il proprietario Gerry Cardinale.
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