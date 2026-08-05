Mërgim Vojvoda potrebbe giocare nel Milan? Gianluca Nani non ha dubbi: le parole del direttore sportivo dell'Udinese
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L'Udinese ha da poco ufficializzato l'acquisto di Mërgim Vojvoda dal Como per appena 1,5 milioni di euro. Il laterale classe 1995 ha firmato un contratto biennale, che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2038. Un colpo sensazionale secondo il direttore sportivo del club friulano Gianluca Nani.
Vojvoda: chi è e come giocaNato in Germania da genitori kosovari, Vojvoda arriva in Serie A nell'estate del 2020, quando il Torino lo preleva dallo Standard Liegi per poco più di 5 milioni di euro. Il laterale gioca cinque stagioni con la maglia granata, collezionando 3 reti e 15 assist in 135 partite. Nell'esperienza sotto la Mole, il classe 1995 viene impiegato principalmente come esterno sinistro, ma non manca qualche partita giocata sulla corsia opposta o addirittura come braccetto di una difesa a tre.
La scorsa estate, il Como lo acquista dal Torino per 2 milioni di euro. Vojvoda diventa subito una pedina fondamentale nello scacchiere di Cesc Fabregas, che lo fa giocare da terzino, da esterno e da ala. Il calciatore chiude l'esperienza con i lariani a quota 3 reti e 5 assist in 45 presenze: un bottino più che discreto.
Udinese, Vojvoda è un giocatore da Milan? Le parole di NaniIntervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani ha esaltato Vojvoda. Ecco le sue parole:
“Quando lo abbiamo preso mi ha chiamato un addetto ai lavori chiedendomi come avessimo fatto a prenderlo, perché è fortissimo. Noi non prendiamo giocatori scarsi, ma mi ha detto che può giocare tranquillamente nella Juventus o nel Milan e aggiungo anche nell’Udinese. È un colpo che tra gli addetti ai lavori ha fatto scalpore, parliamo di un ragazzo che sa giocare in tantissimi ruoli e che sa difendere, sa saltare l’uomo, attaccare… Non sappiamo neanche noi come abbiamo fatto a prenderlo, però è qua”.
Vojvoda poteva fare comodo al Milan?Giocatori con una duttilità del genere fanno sempre comodo all'interno di un organico. Probabilmente, se Vojvoda fosse davvero approdato al Milan, non sarebbe stato un titolare fisso di Ruben Amorim, ma avrebbe potuto giocarsi le sue carte per guadagnarsi il posto nel corso della stagione. La scorsa estate sono stati investiti 17 milioni di euro per Estupinan: forse sarebbe stato meglio spenderne 2 per Vojvoda. Non stiamo parlando di un acquisto che permette alla squadra di fare un salto di qualità, ma di un profilo affidabile che avrebbe potuto ritagliarsi il suo spazio.
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