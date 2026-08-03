Nella notte tra giovedì e venerdì ci ha lasciato Franco Baresi, storico capitano del Milan e leggenda del calcio italiano. L'ex difensore si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano circondato dall'affetto dei suoi carichi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi. Tra i tanti messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, spicca quello di Ciccio Graziani, ex compagno di Baresi in Nazionale.

La lotta di Baresi contro la malattia

Morte Baresi, il ricordo di Ciccio Graziani

"Ho avuto modo di affrontarlo poche volte in campo, anche perché facciamo parte di due generazioni diverse. Poi è nato il grande Milan e Baresi ne è diventato uno dei simboli assoluti. Ricordo bene il ragazzo che era agli esordi e lo straordinario percorso che ha fatto. È davvero troppo giovane per andarsene. Purtroppo abbiamo già vissuto lutti pesanti: Vialli, Rossi, Scirea e tanti altri amici con cui ho condiviso momenti bellissimi. Ogni volta è una ferita che si riapre. Quando arriva una notizia così, ti tornano subito in mente tutti i ricordi legati a loro".

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L'eredità di Baresi

"Fuori dal campo era una persona introversa. Parlava poco e non cercava mai i riflettori. Però bastava vederlo giocare per capire che aveva un tocco diverso dagli altri, ed è così che è diventato un leader straordinario. Di lui ricordiamo il calciatore, certo, ma soprattutto l'uomo. Non aveva bisogno di fare grandi proclami: è diventato un campione con i fatti e con il suo atteggiamento sul terreno di gioco. E la cosa più bella è stata proprio questa: non doveva spiegare a nessuno chi fosse, lo dimostrava ogni singola domenica".