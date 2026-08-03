Francesco "Ciccio" Graziani, ex compagno di Franco Baresi in Nazionale, ha così ricordato lo storico Capitano del Milan
"Mai provata un'emozione così": quando Baresi portò la torcia Olimpica con Bergomi
Nella notte tra giovedì e venerdì ci ha lasciato Franco Baresi, storico capitano del Milan e leggenda del calcio italiano. L'ex difensore si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano circondato dall'affetto dei suoi carichi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi. Tra i tanti messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, spicca quello di Ciccio Graziani, ex compagno di Baresi in Nazionale.
La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
Morte Baresi, il ricordo di Ciccio GrazianiIntervistato ai microfoni de 'La Nazione', Graziani ha così ricordato l'ex compagno Franco Baresi.
"Ho avuto modo di affrontarlo poche volte in campo, anche perché facciamo parte di due generazioni diverse. Poi è nato il grande Milan e Baresi ne è diventato uno dei simboli assoluti. Ricordo bene il ragazzo che era agli esordi e lo straordinario percorso che ha fatto. È davvero troppo giovane per andarsene. Purtroppo abbiamo già vissuto lutti pesanti: Vialli, Rossi, Scirea e tanti altri amici con cui ho condiviso momenti bellissimi. Ogni volta è una ferita che si riapre. Quando arriva una notizia così, ti tornano subito in mente tutti i ricordi legati a loro".
I funerali di Baresi: data e luogoCome riportato dal 'Corriere della Sera', i funerali di Franco Baresi si terranno martedì 4 agosto, alle ore 11:00, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza del Milan ci sarà il proprietario Gerry Cardinale.
L'eredità di BaresiNella seconda parte dell'intervista, Graziani ha parlato del carattere di Baresi. Queste le sue dichiarazioni:
"Fuori dal campo era una persona introversa. Parlava poco e non cercava mai i riflettori. Però bastava vederlo giocare per capire che aveva un tocco diverso dagli altri, ed è così che è diventato un leader straordinario. Di lui ricordiamo il calciatore, certo, ma soprattutto l'uomo. Non aveva bisogno di fare grandi proclami: è diventato un campione con i fatti e con il suo atteggiamento sul terreno di gioco. E la cosa più bella è stata proprio questa: non doveva spiegare a nessuno chi fosse, lo dimostrava ogni singola domenica".
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