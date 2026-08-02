Antonio Matarrese, ex presidente della Figc dal 1987 al 1996 ha così ricordato Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso all'età di 66 anni
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Le parole di chi ha conosciuto e lavorato con Franco Baresi sono piene di ricordi, emozioni e profonda commozione. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, anche l'ex Presidente della Figc Antonio Matarrese ha condiviso un ricordo personale legato allo storico Capitano rossonero.
La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
Matarrese ricorda BaresiNell'intervista rilasciata al quotidiano 'Tuttosport', Matarrese ha ricordato Baresi con queste parole:
"Il mio primo pensiero va all'uomo, ancora prima che al campione. Ho conosciuto Franco da vicino e non è mai stato un calciatore banale. Era riflessivo, serio, sempre misurato e conscio del suo ruolo. Non lo vedevi mai sopra le righe o a scherzare. Un aggettivo per descriverlo? Silenzioso. Era un leader che non aveva bisogno di urlare: parlava con i fatti, con i comportamenti e con l'esempio. Tutti lo rispettavano non solo perché era fortissimo, ma per la sua statura morale. Un vero punto di riferimento per l'intero gruppo".
Il retroscena di Matarrese sul ritorno in azzurro di BaresiInteressante l'aneddoto raccontato da Matarrese sull'opera di convincimento per riportare Baresi in Nazionale. Lo storico Capitano del Milan si era ritirato dall'Italia nel 1992, ma l'ex presidente della Figc è riuscito a farlo tornare sui suoi passi.
"Quando nel 1992 decise di lasciare la Nazionale, fargli cambiare idea fu un passaggio particolare. Lo conoscevo bene e sapevo quanto fosse fondamentale per l'Italia. Non servirono grandi trattative: bastava la consapevolezza di quello che poteva ancora darci. Il Mondiale del '94 ne fu la prova schiacciante. Tornò in campo a tempi di record dopo l'infortunio, mettendosi a disposizione nel momento più importante. Incarnava alla perfezione i nostri valori: senso del dovere, spirito di sacrificio e un amore enorme per la maglia".
I funerali di Baresi: data e luogoI funerali di Franco Baresi si terranno martedì 4 agosto, alle ore 11:00, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza del Milan ci sarà il proprietario Gerry Cardinale.
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