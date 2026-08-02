Le parole di chi ha conosciuto e lavorato con Franco Baresi sono piene di ricordi, emozioni e profonda commozione. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, anche l'ex Presidente della Figc Antonio Matarrese ha condiviso un ricordo personale legato allo storico Capitano rossonero.

La lotta di Baresi contro la malattia

Matarrese ricorda Baresi

"Il mio primo pensiero va all'uomo, ancora prima che al campione. Ho conosciuto Franco da vicino e non è mai stato un calciatore banale. Era riflessivo, serio, sempre misurato e conscio del suo ruolo. Non lo vedevi mai sopra le righe o a scherzare. Un aggettivo per descriverlo? Silenzioso. Era un leader che non aveva bisogno di urlare: parlava con i fatti, con i comportamenti e con l'esempio. Tutti lo rispettavano non solo perché era fortissimo, ma per la sua statura morale. Un vero punto di riferimento per l'intero gruppo".

Il retroscena di Matarrese sul ritorno in azzurro di Baresi

"Quando nel 1992 decise di lasciare la Nazionale, fargli cambiare idea fu un passaggio particolare. Lo conoscevo bene e sapevo quanto fosse fondamentale per l'Italia. Non servirono grandi trattative: bastava la consapevolezza di quello che poteva ancora darci. Il Mondiale del '94 ne fu la prova schiacciante. Tornò in campo a tempi di record dopo l'infortunio, mettendosi a disposizione nel momento più importante. Incarnava alla perfezione i nostri valori: senso del dovere, spirito di sacrificio e un amore enorme per la maglia".

I funerali di Baresi: data e luogo

Tutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando ilcomunica chesi sarebbe presto sottoposto adDopo l'intervento, il capitano segue un percorso di, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato:. Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.Nell'intervista rilasciata al quotidiano 'Tuttosport',ha ricordatocon queste parole:Interessante l'aneddoto raccontato dasull'opera di convincimento per riportarein. Lo storico Capitano del Milan si era, ma l'ex presidente della Figc è riuscito a farlo tornare sui suoi passi.Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza delci sarà il proprietario