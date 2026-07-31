La notizia che meno attendevamo, purtroppo, è arrivata: è morto Franco Baresi, storico Capitano e bandiera rossonera. L'anno scorso l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare, con le sue condizioni di salute che sono gradualmente peggiorate negli scorsi giorni fino alla terribile notizia di questa mattina.

Il Capitano ci saluta all'età di 66 anni: a ricordarlo sono state diverse figure del mondo del calcio e non. Tra queste, immancabile il cordoglio di Paolo Maldini e dei suoi ex compagni di squadra, che hanno speso parole toccanti ed emozionanti per la bandiera rossonera:

"Ciao, Franco. Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre".

Paolo Maldini ha avuto l'onore di condividere il campo con Baresi per ben 196 partite. Complessivamente, la difesa formata dalle due bandiere rossonere ha concesso solamente 23 gol: un numero spaventoso, indice di quanto Paolo e Franco fossero temuti e annoverati tra i più grandi difensori di sempre.

Il cordoglio di Filippo Galli

Ad unirsi al cordoglio per la scomparsa di Baresi è stato anche Filippo Galli, compagno di Franco al Milan dal 1983 al 1996:

"Te ne sei andato in silenzio, quel silenzio, tutto tuo, che era voce forte nello spogliatoio, nelle riunioni, nella sala da pranzo, sul campo d’allenamento a Milanello così come in tutti gli stadi, compresa la “Scala del calcio” dove tutto il popolo rossonero ti ha ammirato. La grandezza di un uomo, la statura di un giocatore (avrebbe meritato il Pallone d’Oro) risiede nell’esempio che sei stato per tutti noi. Non aggiungo altro. Sarebbe tutto superfluo e sminuirebbe il valore della persona e del giocatore che sei stato. ll dolore e le lacrime si, concedetemele. Grazie di tutto Franco. PER SEMPRE IL NOSTRO CAPITANO. Riposa in pace. Un abbraccio alla moglie Maura, ai figli Edoardo e Giannandrea, alle sorelle Lucia ed Emanuela, ai fratelli Angelo e Beppe".

Le parole di Aldo Serena

"Qui (nella foto che Serena ha postato, ndr) avevi 22 anni, ed era la tua prima stagione da capitano del Milan. L’hai sempre indossata non come un impegno quella fascia, ma con onore e rispetto, era una tua appendice naturale. Non amavi molto le parole, la tua vita erano i fatti, il campo, dove sei stato un imperatore".

La gloriosa carriera di Baresi in rossonero

In rossonero nella stagione '82-'83 e poi '91-'93, l'ex attaccante azzurro ha voluto dedicare qualche parola al suo Capitano, seppur per poche stagioni, nel Milan:

Franco Baresi ha dedicato tutta la propria carriera al Milan, con cui ha collezionato 531 presenze dal 1978 al 1997, diventando precocemente capitano e simbolo del milanismo. Con il Diavolo vinse ben 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali: uno dei rossoneri più vincenti di sempre e che verrà ricordato per sempre come il Milanismo in persona.