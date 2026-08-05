Dopo pochi minuti dal triplice fischio di Milan-Inter, match terminato 1-1, il giocatore rossonero Davide Bartesaghi si è presentato ai microfoni di 'DAZN' per analizzare la gara temi del di oggi, soffermandosi anche sul ritorno di Rafael Leao sulla fascia. Ecco le sue dichiarazioni:

Milan-Inter, le parole di Bartesaghi

Su Leao davanti nella fascia

"Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. L'importante è provare a mettere in campo ciò che ci chiede il mister: queste amichevoli servono per provare cose nuove. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso e si vede, ma siamo alle prime armi. Siamo più aggressivi, poi vediamo durante la stagione"."Io a Rafa voglio bene, spero che rimanga qua. Per il suo bene spero che resti al Milan".