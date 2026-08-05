Il futuro di Rafael Leão al Milan resta in bilico tra le sirene del Galatasaray e i dubbi sul mercato. Ecco il pensiero netto di Luka Modrić

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Nuovo Milan, La Tripletta

Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

Il futuro di Rafael Leão resta in dubbio: il calciatore rossonero è tornato a disposizione di Ruben Amorim dopo le vacanze post Mondiali 2026, ma ancora non è sicuro di restare al Milan in vista della prossima stagione. Il numero 10 del Diavolo continua a piacere al Galatasaray, ma serviranno offerte importanti al Milan e allo stesso calciatore.

Il parere di Luka Modrić su Rafael Leão

Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Luka Modrić ha parlato anche del suo compagno di squadra portoghese:
"Non voglio dargli consigli. Rafa è abbastanza maturo per sapere cosa sia meglio per lui. Sa quanto i tifosi e tutto il club gli vogliano bene. È un grande giocatore ed è bello averlo qui".
Modrić su Leão: "Deve solo lavorare duro. Mi piacerebbe che restasse, ma ..."

Il mediano croato fa sapere al suo compagno di squadra cosa deve fare in questo momento:

"Deve solo lavorare duro e dare il massimo per il Milan, come ha sempre fatto. Forse non è reduce da una grande stagione: ha avuto un paio di infortuni e non si sentiva bene, abbastanza forte fisicamente, ma resta un grande calciatore".

I nodi del calciomercato: la posizione del Milan

Come detto, il futuro di Leão è tutto da scrivere e se dovesse arrivare l'offerta giusta, il Milan lo farebbe partire.

I punti chiave secondo il croato:

  • Il valore assoluto: al massimo della forma è uno dei migliori al mondo.
  • La speranza: che possa ritrovare il suo calcio e aiutare la squadra.
  • La decisione finale: spetta solo al calciatore e alla dirigenza.

Ecco il parere di Modrić:

"Secondo me, se dovesse restare, sarebbe fantastico per noi perché quando è al massimo della forma è uno dei migliori al mondo. Spero che possa stare bene, ritrovare il suo calcio e aiutarci a fare una grande annata perché, lo ripeto, è un grande giocatore".

La speranza di Modrić per la nuova stagione

L'ex Real Madrid rivela anche la sua speranza per quanto riguarda il futuro dell'attaccante portoghese:
"Mi piacerebbe che restasse, ma vedremo cosa succederà. Come ho detto, lui e il club decideranno quale sarà la soluzione migliore, ma come calciatore, naturalmente, voglio Rafa nella mia squadra".

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