Modrić su Leão: "Deve solo lavorare duro. Mi piacerebbe che restasse, ma ..."

Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

Il futuro di Rafael Leão resta in dubbio: il calciatore rossonero è tornato a disposizione di Ruben Amorim dopo le vacanze post Mondiali 2026, ma ancora non è sicuro di restare al Milan in vista della prossima stagione. Il numero 10 del Diavolo continua a piacere al Galatasaray, ma serviranno offerte importanti al Milan e allo stesso calciatore.

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Il parere di Luka Modrić su Rafael Leão

"Non voglio dargli consigli. Rafa è abbastanza maturo per sapere cosa sia meglio per lui. Sa quanto i tifosi e tutto il club gli vogliano bene. È un grande giocatore ed è bello averlo qui".

Nella sua lunga intervista a Luka Modrić ha parlato anche del suo compagno di squadra portoghese:

Il mediano croato fa sapere al suo compagno di squadra cosa deve fare in questo momento:

"Deve solo lavorare duro e dare il massimo per il Milan, come ha sempre fatto. Forse non è reduce da una grande stagione: ha avuto un paio di infortuni e non si sentiva bene, abbastanza forte fisicamente, ma resta un grande calciatore".

I nodi del calciomercato: la posizione del Milan

Come detto, il futuro di Leão è tutto da scrivere e se dovesse arrivare l'offerta giusta, il Milan lo farebbe partire.

I punti chiave secondo il croato:

Il valore assoluto: al massimo della forma è uno dei migliori al mondo.

al massimo della forma è uno dei migliori al mondo. La speranza: che possa ritrovare il suo calcio e aiutare la squadra.

che possa ritrovare il suo calcio e aiutare la squadra. La decisione finale: spetta solo al calciatore e alla dirigenza.

Ecco il parere di Modrić:

"Secondo me, se dovesse restare, sarebbe fantastico per noi perché quando è al massimo della forma è uno dei migliori al mondo. Spero che possa stare bene, ritrovare il suo calcio e aiutarci a fare una grande annata perché, lo ripeto, è un grande giocatore".

La speranza di Modrić per la nuova stagione

"Mi piacerebbe che restasse, ma vedremo cosa succederà. Come ho detto, lui e il club decideranno quale sarà la soluzione migliore, ma come calciatore, naturalmente, voglio Rafa nella mia squadra".

L'ex Real Madrid rivela anche la sua speranza per quanto riguarda il futuro dell'attaccante portoghese: