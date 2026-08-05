Il primo derby della stagione, anche se solo amichevole, porta con sÃ© il solito strascico di intensitÃ e molte polemiche, soprattutto oggi. All'Optus Stadium di Perth, Milan e Inter si sono affrontate nell'ennesimo derby Di Milano, terminato poi 1-1 grazie ai gol di Dimarco e Nkunku, quest'ultimo arrivato su rigore. A fine gara, direttamente dai microfoni a bordocampo, l'ex calciatore nerazzurro Hakan Calhanoglu ha voluto commentare la sfida, facendo riferimento anche all'episodio dubbio del rigore.

Milan, senti Calhanoglu

Nonostante l'amichevole, la carica agonistica non Ã¨ mancata. Ilc centrocampista dell'Inter ha voluto fare chiarezza sull'episodio che ha portato al pareggio dei rossoneri di Amorim, spostando poi l'attenzione sulla preparazione fisica.

«Siamo stati sfortunati con il rigore, tutti hanno visto che non câ€™era. Ma va bene cosÃ¬. Lâ€™importante era mettere minuti nelle gambe e ci sentiamo bene. Dobbiamo lavorare e guardare avanti, anche la prossima amichevole sarÃ difficileÂ».

Test importante

Per la squadra dila tournÃ©e in Australia rappresenta uno snodo fondamentale per affinare gli ultimi meccanismi tattici e ritrovare il ritmo in vista della prossima stagione. Nonostante il pareggio, la rivalitÃ si Ã¨ comunque fatta sentire, con una gara dai livelli altissimi, carica di intensitÃ e forza.