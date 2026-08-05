Corsa Scudetto, parla Vieri: "Vediamo come finirà il mercato ma in questo momento ..."

Manca sempre meno all'inizio della stagione e anche i giorni di mercato per rinforzare le varie rose stringono sempre di più. L’ex calciatore Christian Vieri ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche della lotta Scudetto con le rose attuali.

Ecco le sue parole in merito:

"Vediamo come finirà il mercato ma in questo momento l’Inter riparte come favorita per lo scudetto. Non può che essere così. Vedo bene anche il Napoli però, perché ha un bel gruppo e ha scelto un allenatore bravo come Allegri. Le altre invece sono più indietro. Adesso eh, a settembre potrò essere più preciso".

Come specificato, dovranno passare ancora le ultime settimane di mercato prima di avere un quadro chiaro e preciso della situazione della Serie A.

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Il punto sul Milan e le richieste per il 3-4-2-1 di Amorim

La retroguardia: serve un centrale di difesa forte che sappia impostare dal basso.

serve un centrale di difesa forte che sappia impostare dal basso. La mediana: un esterno per il centrocampo a quattro dell'allenatore portoghese, che possa rendere bene in entrambe le fasi.

un esterno per il centrocampo a quattro dell'allenatore portoghese, che possa rendere bene in entrambe le fasi. La fantasia: serve un trequartista offensivo dal piede mancino, ruolo che manca nella rosa attuale.

Vieri e il commento sulla Nazionale: la coppia Ranieri-Mancini

Al Milan mancano ancora degli innesti importanti per lo scacchiere tattico di Ruben Amorim; le priorità della dirigenza per completare il reparto sono chiare:Bobo Vieri ha parlato anche della Nazionale: Malagò, dopo il caos con Maldini e Pirlo, si è affidato a Ranieri come direttore tecnico e Mancini come commissario tecnico.

Ecco le parole di Vieri:

"Voglio rispondere in breve per non alimentare polemiche. Mancini è un grande allenatore. Stop. Ranieri? Ha fatto molto bene alla Roma e sa come gestire i giocatori. È un’altra scelta azzeccata. Ottimismo? Non diciamo nulla, ora. Meglio stare zitti quando si parla dell’azzurro".

Ovviamente sarà il campo a parlare: l'Italia ha bisogno di una rifondazione quasi completa dopo aver saltato tre Mondiali di fila.