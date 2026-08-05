Negli occhi di tutti gli appassionati del calcio sono ancora ben impresse le immagini dell'ultimo saluto al capitano del Milan Franco Baresi. Nelle orecchie risuona ancora il coro dei tifosi rossoneri: 'C'è solo il capitano, il capitano'. Un'emozione davvero indelebile, impressa sui volti dei tanti ex compagni, amici e istituzioni presenti nella basilica di Sant'Ambrogio. Tra i vari volti spiccava anche quello di Demetrio Albertini, colonna del Milan degli invincibili che, sulla pagine del Corriere della Sera ha voluto condividere un aneddoto speciale legato al suo ultimo incontro con il 'Capitano'.

Milan, le parole di Albertini su Baresi

"Poco tempo fa, due mesi, anche meno. Ero dal fruttivendolo, incrocio sua moglie Maura che mi dice 'vai da Franco, è lì in macchina che mi aspetta'. Saremo rimasti un quarto d’ora a parlare dei vecchi tempi, poi ci siamo abbracciati. Sono tornato a casa e mia moglie mi ha guardato perplessa, perché non avevo preso la frutta. E ho pensato che era andata come in campo, quando Franco parlava non c’era nient’altro di cui occuparsi"

Un incorno casuale, di quelli che capitano nella vita di tutti i giorni ma che lasciano comunque il segno. Albertini ha voluto riavvolgere il nastro dei propri ricordi fino ad un paio di mesi fa:

Le parole di Albertini sintetizzano alla perfezione l'aura di Franco Baresi: leader silenzioso, capace di catalizzare l'attenzione e il rispetto di tutti con la sua sola presenza, sia in mezzo alla difesa che in una qualsiasi giornata milanese. L'addio al capitano lascia un vuoto davvero incolmabile, ma la sua storia e il suo esempio di lealtà resteranno per sempre scolpite nella storia del Milan e del calcio mondiale.