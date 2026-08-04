Le parole in vista di Milan-Inter e il ricordo di Franco Baresi: la conferenza stampa del laterale nerazzurro Federico Dimarco alla vigilia del derby
Il feretro di Baresi accolto dai tifosi: "C'è solo un capitano". Intonato 'You’ll never walk alone' | PM
Alla vigilia di Milan-Inter, test amichevole che si disputerà a Perth, Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i possibili temi del match. Non solo il derby: l'esterno nerazzurro ha voluto anche ricordare Franco Baresi, storico capitano rossonero tristemente scomparso all'età di 66 anni.
Milan-Inter in Australia: i dettagliNella giornata di domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 19:00 locali (13 in Italia), i riflettori dell'Optus Stadium di Perth si accenderanno su Milan-Inter. Un'amichevole a dir poco suggestiva, che vedrà le due formazioni milanesi affrontarsi in un derby estivo nell'affascinante atmosfera australiana. Sarà anche l'occasione per ricordare Franco Baresi: Il club rossonero sta preparando una coreografia per celebrare il leggendario numero 6.
Verso Milan-Inter, le parole di DimarcoDimarco ha sottolineato le emozioni che ogni derby porta con sé, anche quando si tratta soltanto di un test amichevole.
"Il derby regala sempre emozioni speciali, siamo ben consapevoli di cosa significhi. La cosa fondamentale è che si gioca a meno di tre settimane dal via del campionato. Sfidare il Milan e poi affrontare la Juventus ci servirà per mettere benzina nelle gambe e raggiungere il top della forma per l'esordio stagionale".
Il derby di Milano secondo DimarcoMilan-Inter non è mai una partita qualunque e Dimarco lo sa bene. Ecco le sue parole sull'importanza del derby e sui valori del gruppo nerazzurro:
"Il derby ha sempre un sapore diverso. Il profondo attaccamento a questa maglia è stato uno dei pilastri principali del nostro spogliatoio: è proprio grazie a questo valore che negli ultimi anni siamo riusciti a sollevare così tanti trofei".
Dimarco ricorda BaresiDimarco conclude la conferenza stampa ricordando Franco Baresi, leggenda del Milan che ha lasciato il segno nel cuore di tutti gli appassionati di calcio.
"Desidero mandare un forte abbraccio e le mie più sincere condoglianze ai familiari di Franco Baresi. Parliamo di un'autentica leggenda e di un gigante che ha fatto la storia di questo sport, stimato e amato non soltanto dai sostenitori rossoneri ma da qualsiasi appassionato di calcio".
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