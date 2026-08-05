Dopo oltre tre anni, Gerard Deulofeu vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L'ultima apparizione dell'esterno spagnolo risale al 23 gennaio 2023, in occasione della vittoria per 1-0 match contro la Sampdoria. Da allora, il giocatore è rimasto ai box per 1284 giorni. Tutto è iniziato dalla rottura del legamento crociato, ma le cose sono peggiorate dopo l'operazione. Qualcosa è andato storto durante l'intervento e l'ex Milan ha dovuto fare i conti con un'infezione alla cartilagine che gli ha creato seri problemi motori. Ora, Deulofeu è pronto a tornare in campo, come racconta lui stesso ai microfoni di 'Sky Sport'.

Ex Milan, le parole di Deulofeu

“Sono davvero felice. Tornare ad allenarmi con i miei compagni significa tantissimo per me, è una sensazione che mi è mancata per tre anni. Finalmente sono di nuovo in campo e posso riassaporare la mia vera passione. Tenetemi d'occhio, perché il rientro è vicino. Il preparatore dell'Udinese mi ha dato un grande aiuto e ora penso di avere una possibilità concreta di giocare. Se non ci credo io per primo, non ci crede nessuno. Ho spinto tanto su me stesso e sto sfruttando al massimo questa occasione che mi ha dato il club".

La parentesi di Deulofeu al Milan