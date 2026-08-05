L'ex calciatore del Milan Gerard Deulofeu è pronto a tornare in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per tre anni: le sue dichiarazioni
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Dopo oltre tre anni, Gerard Deulofeu vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L'ultima apparizione dell'esterno spagnolo risale al 23 gennaio 2023, in occasione della vittoria per 1-0 match contro la Sampdoria. Da allora, il giocatore è rimasto ai box per 1284 giorni. Tutto è iniziato dalla rottura del legamento crociato, ma le cose sono peggiorate dopo l'operazione. Qualcosa è andato storto durante l'intervento e l'ex Milan ha dovuto fare i conti con un'infezione alla cartilagine che gli ha creato seri problemi motori. Ora, Deulofeu è pronto a tornare in campo, come racconta lui stesso ai microfoni di 'Sky Sport'.
Ex Milan, le parole di DeulofeuNell'intervista concessa ai colleghi di 'Sky Sport', Deulofeu non ha nascosto l'emozione per un ritorno in campo che sarebbe eroico.
“Sono davvero felice. Tornare ad allenarmi con i miei compagni significa tantissimo per me, è una sensazione che mi è mancata per tre anni. Finalmente sono di nuovo in campo e posso riassaporare la mia vera passione. Tenetemi d'occhio, perché il rientro è vicino. Il preparatore dell'Udinese mi ha dato un grande aiuto e ora penso di avere una possibilità concreta di giocare. Se non ci credo io per primo, non ci crede nessuno. Ho spinto tanto su me stesso e sto sfruttando al massimo questa occasione che mi ha dato il club".
La parentesi di Deulofeu al MilanArrivato in prestito secco dall'Everton nel gennaio del 2017, Gerard Deulofeu resta al Milan soltanto per sei mesi, ma se li fa bastare per entrare nel cuore dei tifosi. Durante la sua permanenza a Milano, lo spagnolo si mette in mostra realizzando 4 gol e 3 assist in 18 partite sotto la guida di Vincenzo Montella. Numeri più che discreti, ma che non hanno convinto il club rossonero ad imbastire una trattativa per provare ad acquistarlo a titolo definitivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA