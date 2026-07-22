Grave perdita per Vincenzo Montella: si è spenta la sorella maggiore Caterina a causa di un incidente domestico. Il messaggio di vicinanza del Milan

Matteo Chini
- Milano
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Montella: "Bello vincere con il Milan, ma con la Turchia ..." | VIDEO

Grave lutto per l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella: è morta la sorella maggiore Caterina. A comunicarlo è la Federcalcio turca attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social.

L'incidente e il ricovero

La donna si è spenta in ospedale dopo un brutto incidente avvenuto tra le mura domestiche. In base alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di una brutta caduta da una sedia. I dettagli precisi di quanto accaduto restano riservati.

Il messaggio di cordoglio del Milan

Il Milan si è stretto al dolore di Vincenzo Montella con un messaggio di cordoglio pubblicato sui propri canali social ufficiali.
Vincenzo Montella

Anche la redazione di PianetaMilan.it si unisce al dolore di Vincenzo Montella e della sua famiglia.

La famiglia Montella

A differenza del fratello, Caterina ha sempre vissuto fuori dalle luci dei media. Era originaria di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, anche se da anni si era trasferita altrove. I Montella sono cinque fratelli in tutto, tra cui Vincenzo, Emanuele e un'altra sorella. Il padre, Nicola, è stato un dipendente dell'Alfasud a Pomigliano d'Arco per più di trent'anni.

I funerali a Castello di Cisterna

I funerali si sono svolti oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 16.30. La cerimonia si è tenuta all'interno della chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, proprio nel paese dove Caterina era cresciuta con la sua famiglia.

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