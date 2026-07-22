Grave lutto per l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella: è morta la sorella maggiore Caterina. A comunicarlo è la Federcalcio turca attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social.

L'incidente e il ricovero

Il messaggio di cordoglio del Milan

AC Milan si stringe a Vincenzo Montella per la scomparsa della sorella Caterina. Il Club esprime il proprio cordoglio alla famiglia e a tutti i cari. pic.twitter.com/QxqwhmlH7I — AC Milan (@acmilan) July 22, 2026

La donna si è spenta in ospedale dopo un bruttoavvenuto tra le mura domestiche. In base alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di una bruttaI dettagli precisi di quanto accaduto restano riservati.Ilsi è stretto al dolore dicon un messaggio di cordoglio pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Anche la redazione di PianetaMilan.it si unisce al dolore di Vincenzo Montella e della sua famiglia.

La famiglia Montella

I funerali a Castello di Cisterna

A differenza del fratello,ha sempre vissuto fuori dalle luci dei media. Era originaria di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, anche se da anni si era trasferita altrove. Isonoin tutto, tra cui Vincenzo, Emanuele e un'altra sorella. Il padre, Nicola, è stato un dipendente dell'Alfasud a Pomigliano d'Arco per più di trent'anni.si sono svolti oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 16.30. La cerimonia si è tenuta all'interno della, proprio nel paese dove Caterina era cresciuta con la sua famiglia.