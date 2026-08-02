La morte di Franco Baresi, tristemente scomparso all'età di 66 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio. Il Milan sta già lavorando ad un'iniziativa per legare ancora più indissolubilmente il nome del leggendario Capitano alla storia del club. Tra le ipotesi lanciate dagli appassionati sui social c'è quella di intitolare allo storico numero 6 la Curva Sud, Milanello o il centro sportivo di Vismara. Un'iniziativa che trova l'appoggio Matteo Salvini, leader della Lega, attuale vicepresidente del consiglio dei ministri e dichiarato tifoso rossonero.

Milan, Salvini: "Intitolate la Curva Sud a Baresi"

"Da milanista, fin da bambino, con anni di curva e trasferte fra gli anni '80 e '90, dico sì all'intitolazione della Curva Sud alla memoria di Franco Baresi. Il Capitano, l'esempio, il Milanismo, il baluardo, la maglia. Sia San Siro sia il futuro stadio dovranno avere la Curva Franco Baresi. Libero, unico, per sempre".

I funerali di Franco Baresi

Intervistato dall'agenzia di stampa 'ANSA',ha spinto perUn occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza delci sarà il proprietario