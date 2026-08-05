Sbarcato in Australia con il Palermo per la tournée estiva, Pippo Inzaghi ha ricordato con commozione Franco Baresi nel giorno dei funerali
Funerali Baresi: l'arrivo di Maldini con van Basten, Tassotti e Virdis | PM
Atterrato in Australia con il suo Palermo per affrontare la tournée estiva contro Melbourne City e Juventus, Pippo Inzaghi ha rivolto subito il pensiero a Milano, dove si sono svolti i funerali di Franco Baresi. Nonostante la distanza a causa degli impegni del precampionato, l'ex centravanti ha voluto rendere omaggio alla memoria dello storico capitano rossonero.
Il ricordo di Pippo Inzaghi per Franco BaresiIntercettato da ‘Sky Sport’ al momento del suo arrivo a Perth, Inzaghi ha espresso tutto il suo dispiacere per l'impossibilità di presenziare ai funerali di Baresi:
"Il viaggio è andato bene, ma la verità è che oggi avrei preferito essere a Milano per salutare Franco".
Un pensiero con cui Inzaghi ha ribadito ancora una volta il suo profondo legame con la storia del Milan e con il leggendario Capitano rossonero, tristemente scomparso all’età di 66 anni.
I funerali di Franco BaresiQuesta mattina, martedì 4 agosto, dalle ore 11:00, si sono svolti i funerali di Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio (MI). Tanti ex compagni, amici e tesserati del Milan si sono presentati alla cerimonia per dare l'ultimo saluto allo storico numero 6: da Paolo Maldini e Ariedo Braida a Gerry Cardinale e Christian Pulisic. Rivivi qui quanto è successo.
La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
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