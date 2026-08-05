Atterrato in Australia con il suo Palermo per affrontare la tournée estiva contro Melbourne City e Juventus, Pippo Inzaghi ha rivolto subito il pensiero a Milano, dove si sono svolti i funerali di Franco Baresi. Nonostante la distanza a causa degli impegni del precampionato, l'ex centravanti ha voluto rendere omaggio alla memoria dello storico capitano rossonero.

Il ricordo di Pippo Inzaghi per Franco Baresi

"Il viaggio è andato bene, ma la verità è che oggi avrei preferito essere a Milano per salutare Franco".

Intercettato da ‘Sky Sport’ al momento del suo arrivo a Perth,ha espresso tutto il suo dispiacere per l'impossibilità di presenziare ai funerali di

Un pensiero con cui Inzaghi ha ribadito ancora una volta il suo profondo legame con la storia del Milan e con il leggendario Capitano rossonero, tristemente scomparso all’età di 66 anni.

I funerali di Franco Baresi

La lotta di Baresi contro la malattia

Questa mattina, martedì 4 agosto, dalle ore 11:00, si sono svoltiTanti ex compagni, amici e tesserati del Milan si sono presentati alla cerimonia per dare l'ultimo saluto allo storico numero 6: daTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando ilcomunica chesi sarebbe presto sottoposto adDopo l'intervento, il capitano segue un percorso di, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato:. Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.