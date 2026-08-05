Garbo: "Il Milan ha speso tanti soldi per Ramos, ottimo giocatore ma rimane un'incognita"

Il Milan è ancora alla ricerca di rinforzi importanti: per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim mancano ancora degli innesti chiave.

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com parlando anche del momento del Milan. Ecco le sue parole:

"Il Milan ha speso tanti soldi per Ramos, ottimo giocatore ma rimane un'incognita. Credo che il Milan sia ancora molto lontano dall'Inter, è ancora una squadra in divenire. Ci andrei molto piano".

Al momento, infatti, il mercato del Milan è fermo: dopo i 100 milioni investiti per Gila in difesa e Ramos in attacco, il Diavolo sta cercando di sfoltire la rosa con le cessioni dei calciatori che non fanno parte del nuovo progetto. Poi potrebbe arrivare il momento dei nuovi colpi in entrata.

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Caccia ai rinforzi: i tre innesti chiave chiesti da Amorim

La linea difensiva: si cerca un centrale di difesa che possa alzare il livello del reparto arretrato.

si cerca un centrale di difesa che possa alzare il livello del reparto arretrato. La spinta sulle corsie: serve un esterno di centrocampo adatto alla linea a quattro del tecnico portoghese.

serve un esterno di centrocampo adatto alla linea a quattro del tecnico portoghese. Il reparto offensivo: si valuta un possibile colpo nel reparto avanzato visto che serve un trequartista mancino in rosa.

Le parole di Garbo sull'Inter di Chivu e la lotta Scudetto

"L'Inter è più avanti di tutti, ha una squadra che ha vinto lo Scudetto, ha bisogno di qualche ritocco e Marotta è sempre molto bravo a farlo. L'Inter completerà la rosa secondo le volontà di Chivu. Il suo obiettivo sarà ripetersi in Italia e tornare protagonista in Europa, almeno arrivare ai quarti o in semifinale".

Qualora si sbloccassero le uscite, la dirigenza rossonera ha già individuato i tasselli necessari per completare la squadra:Dopo le parole sui rossoneri, Garbo ha parlato anche dell'Inter in previsione della prossima stagione. Ecco le sue parole:

L'Inter non è cambiata molto rispetto alla rosa della scorsa stagione ed è ancora guidata da Chivu in panchina. Visto che hanno vinto lo Scudetto lo scorso anno, partono favoriti anche in vista della prossima stagione. Le ultime settimane di mercato, però, potrebbero cambiare la griglia di partenza. Staremo a vedere.