Ordine su Maldini: "Da dirigente al Milan ha dimostrato di non essere disponibile al compromesso"

Salta il progetto azzurro di Paolo Maldini e Leonardo. Malagò sceglie Mancini e Ranieri, mentre Franco Ordine attacca: "Paolo non accetta compromessi"
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Nulla da fare per il progetto Italia guidato da Paolo Maldini e Leonardo: saltata l'opzione Andrea Pirlo per la panchina, i due ex dirigenti del Milan hanno deciso di lasciare la Nazionale nonostante fossero arrivati da pochi giorni come direttore tecnico e advisor del progetto azzurro. Malagò ha cambiato i piani e ha deciso di dare la panchina a Roberto Mancini con Ranieri chiamato come nuovo direttore tecnico del progetto.
I trionfi al Milan e l'attacco di Franco Ordine sul futuro di MaldiniRicordiamo che con i rossoneri, nelle vesti di dirigente, Paolo Maldini è riuscito a:
- Vincere uno Scudetto,
- Tornare alle semifinali di Champions League.
Ordine ha parlato anche di come esce da tutta questa situazione la figura di Maldini: "Ma lui fin dal primo giorno aveva detto 'posso fare il dirigente del Milan ma non vado da nessuna altra parte, al massimo in Nazionale' perché è stata parte della mia famiglia. Ora o arriva un altro proprietario e gli mette in mano le chiavi del Milan...".
Il calcio moderno e l'impossibilità di una rivoluzione dalle basiPer Maldini, questa rottura certifica una realtà difficile da accettare in questo momento: nel calcio moderno, persino un palmarès leggendario da calciatore e un dirigente che ha dimostrato di capire molto di calcio anche dietro la scrivania, non basta per cercare di cambiare un movimento calcistico che aveva sensibilmente bisogno di una rivoluzione dalle basi.
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