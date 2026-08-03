Ordine su Maldini: "Da dirigente al Milan ha dimostrato di non essere disponibile al compromesso"

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Nulla da fare per il progetto Italia guidato da Paolo Maldini e Leonardo: saltata l'opzione Andrea Pirlo per la panchina, i due ex dirigenti del Milan hanno deciso di lasciare la Nazionale nonostante fossero arrivati da pochi giorni come direttore tecnico e advisor del progetto azzurro. Malagò ha cambiato i piani e ha deciso di dare la panchina a Roberto Mancini con Ranieri chiamato come nuovo direttore tecnico del progetto.

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I trionfi al Milan e l'attacco di Franco Ordine sul futuro di Maldini

Vincere uno Scudetto,

Tornare alle semifinali di Champions League.

Alla radio di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, che ha parlato proprio della figura di Paolo Maldini:Ricordiamo che con i rossoneri, nelle vesti di dirigente, Paolo Maldini è riuscito a:

Ordine ha parlato anche di come esce da tutta questa situazione la figura di Maldini: "Ma lui fin dal primo giorno aveva detto 'posso fare il dirigente del Milan ma non vado da nessuna altra parte, al massimo in Nazionale' perché è stata parte della mia famiglia. Ora o arriva un altro proprietario e gli mette in mano le chiavi del Milan...".

Il calcio moderno e l'impossibilità di una rivoluzione dalle basi