Salta il progetto azzurro di Paolo Maldini e Leonardo. Malagò sceglie Mancini e Ranieri, mentre Franco Ordine attacca: "Paolo non accetta compromessi"

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Nulla da fare per il progetto Italia guidato da Paolo Maldini e Leonardo: saltata l'opzione Andrea Pirlo per la panchina, i due ex dirigenti del Milan hanno deciso di lasciare la Nazionale nonostante fossero arrivati da pochi giorni come direttore tecnico e advisor del progetto azzurro. Malagò ha cambiato i piani e ha deciso di dare la panchina a Roberto Mancini con Ranieri chiamato come nuovo direttore tecnico del progetto.

Alla radio di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, che ha parlato proprio della figura di Paolo Maldini: "Chi conosce Maldini uomo sa benissimo che nella sua breve carriera da dirigente al Milan ha dimostrato tutte le capacità possibili e inimmaginabili tranne quella di essere disponibile al compromesso".

Ordine su Maldini: "Da dirigente al Milan ha dimostrato di non essere disponibile al compromesso"

I trionfi al Milan e l'attacco di Franco Ordine sul futuro di Maldini

Ricordiamo che con i rossoneri, nelle vesti di dirigente, Paolo Maldini è riuscito a:
  • Vincere uno Scudetto,
  • Tornare alle semifinali di Champions League.

Ordine ha parlato anche di come esce da tutta questa situazione la figura di Maldini: "Ma lui fin dal primo giorno aveva detto 'posso fare il dirigente del Milan ma non vado da nessuna altra parte, al massimo in Nazionale' perché è stata parte della mia famiglia. Ora o arriva un altro proprietario e gli mette in mano le chiavi del Milan...".

Il calcio moderno e l'impossibilità di una rivoluzione dalle basi

Per Maldini, questa rottura certifica una realtà difficile da accettare in questo momento: nel calcio moderno, persino un palmarès leggendario da calciatore e un dirigente che ha dimostrato di capire molto di calcio anche dietro la scrivania, non basta per cercare di cambiare un movimento calcistico che aveva sensibilmente bisogno di una rivoluzione dalle basi.

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