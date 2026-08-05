Modrić su Gonçalo Ramos: "Forse è proprio quello di cui avevamo bisogno e che ci è mancato in passato"

Gonçalo Ramos è l'acquisto più costoso nella storia del Milan. Leggi i dettagli sulle cifre, i compiti tattici con Amorim e l'elogio di Modrić
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Gonçalo Ramos è il grande colpo del mercato estivo del Milan: l'attaccante portoghese è arrivato al Diavolo per una cifra record. Pagato più di 70 milioni di euro è diventato il colpo più costoso della storia del club rossonero. Ovviamente arriva con aspettative altissime anche perché il Milan non ha una vera prima punta dai tempi di Olivier Giroud e ancora prima dalle stagioni con Carlos Bacca come boa offensiva.
L'elogio di Luka Modrić e la ferita del MondialeIl mediano croato Luka Modric è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport parlando anche dell'attaccante portoghese:
"L’ho seguito molto ed è un grande attaccante. Forse è proprio quello di cui avevamo bisogno e che ci è mancato in passato. Spero che continui a fare le grandi cose che ha fatto in tutti i club dove è stato. Recentemente con lui ho avuto... una brutta esperienza, visto che ha segnato il gol che ha eliminato la mia Croazia dal Mondiale. Per quello che ho potuto percepire in questi giorni è anche un’ottima persona e mi auguro che regali tanta felicità al Milan".
Parole molto importanti quelle del croato. L'attacco del Milan si appoggerà molto sulle giocate della prima punta rossonera.
I compiti tattici di Gonçalo Ramos con Ruben AmorimNel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, Ramos sarà la boa centrale con due trequartisti ad agire alle sue spalle.
Il compito dell'attaccante portoghese (oltre a quello di segnare) sarà articolato in tre punti:
- Attaccare le difese avversarie in profondità
- Giocare in sinergia con i suoi compagni di reparto
- Tenere il possesso del pallone quando ce ne sarà necessità
L'asse di gioco tra Modrić e RamosSarà anche compito di Modric trovare in profondità i movimenti di Ramos: non ci sono dubbi che il mediano croato abbia le qualità giuste per trovare il suo nuovo compagno di squadra.
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