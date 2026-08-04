Domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 13:00 italiana, sul prato dell'Optus Stadium di Perth (Western Australia), l'universo rossonero scoprirà finalmente per la prima volta l'impatto sul campo di Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese, classe 2001, rappresenta il colpo da novanta della sessione estiva di calciomercato: il club di Via Aldo Rossi lo ha prelevato dal Paris Saint-Germain per la cifra record di 75 milioni di euro più 5 milioni di bonus, sancendo il primato storico di spesa per le casse della società milanista.

In occasione del caldissimo derby amichevole contro l'Inter in terra australiana, Ramos raccoglierà i suoi primi e attesissimi minuti con la maglia del Milan, dopo aver sostenuto i primi allenamenti di inserimento nel ritiro agli ordini dello staff tecnico. C'è enorme curiosità attorno a questo esordio, seppur non ufficiale, e il nuovo numero 9 rossonero è intenzionato a mostrare subito le sue qualità al nuovo popolo di tifosi.

Il dubbio di Rúben Amorim: staffetta o maglia da titolare?

L'edizione odierna di 'Tuttosport' mette in evidenza come il nuovo allenatore del Milan,, che ha fortemente caldeggiato l'acquisto del connazionale per farne il perno centrale e il punto di riferimento offensivo del suo 3-4-2-1, stia sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico non ha ancora stabilito se l'ex bomber del PSG partirà dall'inizio o se, come appare più probabile per questioni di gestione atletica, verrà inserito a partita in corso,dal primo minuto.

Ramos si troverà così a rompere il ghiaccio con l'ambiente milanista in una partita dal sapore speciale come il derby. Questo match rappresenterà il primo tassello di un percorso che lo vedrà impegnato su più fronti in questa intensa stagione, con il preciso compito di trascinare la squadra a suon di gol in Serie A e in Europa League.

La pesante eredità di Giroud e la caccia alla nuova stabilità offensiva

La rottura con gli errori del passato

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I sostenitori del Milan sognano che il classe 2001 possa non soltanto raccogliere, ma addirittura superare l'eredità lasciata da. Il centravanti francese è stato un pilastro fondamentale nel triennio precedente, firmandoe contribuendo in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto del 2022.L'investimento massiccio su Gonçalo Ramos nasce dalla precisa volontà della dirigenza di andare all-in su un profilo di prima fascia internazionale, interrompendo una serie di scommesse offensive che negli ultimi anni non hanno garantito il rendimento sperato a San Siro. Nelle passate stagioni, infatti, si sono alternati diversi interpreti nel ruolo di prima punta senza riuscire a trovare la via della continuità. Per citarne alcuni:Ramos si presenta a Milano forte di una media realizzativa di altissimo livello mantenuta durante gli anni trascorsi a Parigi, soprattutto se rapportata al minutaggio effettivo ricevuto all'ombra della Torre Eiffel. Arrivato a Perth in buone condizioni fisiche generali, l'attaccante – già andato a segno nell'ultimo Mondiale con la maglia del Portogallo su assist di Rafael Leão nel match contro la Croazia – punta a timbrare immediatamente il cartellino per inaugurare al meglio la sua nuova avventura rossonera.