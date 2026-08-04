Domani a Perth fari puntati sull'acquisto più caro della storia rossonera. Il portoghese scalpita per i primi minuti nel 3-4-2-1. Da titolare o no? Il punto
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Domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 13:00 italiana, sul prato dell'Optus Stadium di Perth (Western Australia), l'universo rossonero scoprirà finalmente per la prima volta l'impatto sul campo di Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese, classe 2001, rappresenta il colpo da novanta della sessione estiva di calciomercato: il club di Via Aldo Rossi lo ha prelevato dal Paris Saint-Germain per la cifra record di 75 milioni di euro più 5 milioni di bonus, sancendo il primato storico di spesa per le casse della società milanista.
In occasione del caldissimo derby amichevole contro l'Inter in terra australiana, Ramos raccoglierà i suoi primi e attesissimi minuti con la maglia del Milan, dopo aver sostenuto i primi allenamenti di inserimento nel ritiro agli ordini dello staff tecnico. C'è enorme curiosità attorno a questo esordio, seppur non ufficiale, e il nuovo numero 9 rossonero è intenzionato a mostrare subito le sue qualità al nuovo popolo di tifosi.
Il dubbio di Rúben Amorim: staffetta o maglia da titolare?L'edizione odierna di 'Tuttosport' mette in evidenza come il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, che ha fortemente caldeggiato l'acquisto del connazionale per farne il perno centrale e il punto di riferimento offensivo del suo 3-4-2-1, stia sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico non ha ancora stabilito se l'ex bomber del PSG partirà dall'inizio o se, come appare più probabile per questioni di gestione atletica, verrà inserito a partita in corso, concedendo a Francesco Camarda la maglia da titolare dal primo minuto.
Ramos si troverà così a rompere il ghiaccio con l'ambiente milanista in una partita dal sapore speciale come il derby. Questo match rappresenterà il primo tassello di un percorso che lo vedrà impegnato su più fronti in questa intensa stagione, con il preciso compito di trascinare la squadra a suon di gol in Serie A e in Europa League.
La pesante eredità di Giroud e la caccia alla nuova stabilità offensivaI sostenitori del Milan sognano che il classe 2001 possa non soltanto raccogliere, ma addirittura superare l'eredità lasciata da Olivier Giroud. Il centravanti francese è stato un pilastro fondamentale nel triennio precedente, firmando 49 reti complessive e contribuendo in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto del 2022.
La rottura con gli errori del passatoL'investimento massiccio su Gonçalo Ramos nasce dalla precisa volontà della dirigenza di andare all-in su un profilo di prima fascia internazionale, interrompendo una serie di scommesse offensive che negli ultimi anni non hanno garantito il rendimento sperato a San Siro. Nelle passate stagioni, infatti, si sono alternati diversi interpreti nel ruolo di prima punta senza riuscire a trovare la via della continuità. Per citarne alcuni:
- Álvaro Morata
- Luka Jović
- Divock Origi
- Tammy Abraham
- Santiago Giménez
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