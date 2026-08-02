Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Inizia a scaldarsi il clima in vista del derby australiano. Petar Sučić ha commentato i possibili temi della sfida contro il Milan sui canali ufficiali del club nerazzurro. Oltre ad elogiare il connazionale Luka Modric, il croato ha ribadito la volontà dell'Inter di vincere la stracittadina contro i rossoneri, anche se si tratta soltanto di un test amichevole.

Milan-Inter in Australia: i dettagli

, alle ore 19:00 locali (13 in Italia), i riflettori dell'Optus Stadium di Perth si accenderanno suUn'amichevole a dir poco suggestiva, che vedrà le due formazioni milanesi affrontarsi in unnell'affascinante atmosfera australiana.

Sarà anche l'occasione per celebrare Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni. Il club di Via Aldo Rossi, come riferito da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', starebbe preparando una coreografia per celebrare il leggendario numero 6.

Verso Milan-Inter, le parole di Sučić

"Anche se si tratta soltanto di amichevoli, affrontiamo comunque i club più forti al mondo ed è fantastico. Ci attende una partita ad alta intensità? È proprio quello che cerchiamo, sfidiamo i nostri storici rivali cittadini. Sarà un test dai toni agonistici elevati, pur essendo un'amichevole. Ci stiamo spendendo molto in allenamento. Chiaramente la priorità ora non è il punteggio, ma scendiamo in campo puntando sempre alla vittoria".

Sučić su Luka Modric

"Sappiamo bene quanto valga: negli ultimi vent'anni è rimasto ai vertici del calcio globale. Ha conquistato un Pallone d'Oro, che per noi giocatori croati rappresenta il massimo traguardo possibile. Luka è un modello e un idolo per tutti noi, lo stimiamo enormemente, ma ora che siamo avversari farò di tutto per batterlo".

I prossimi impegni del Milan

Ambizione e rispetto nelle parole di, che ha commentato così la sfida contro ildel prossimo 5 agosto.Il centrocampista nerazzurro ha anche esaltatoper la sua infinita classe, pur ribadendo la propria volontà di batterlo nelLe altre due partite della spedizione in Australia delsarannoe ilAnnullato, invece, il match a porte chiuse contro ilIl campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta ildi Ignazio Abate.