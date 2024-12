Milan-Sassuolo 4-0 (45′): Chukwueze super, primo tempo perfetto

All'8' il primo episodio davvero interessante. Lancio lungo di Tijjani Reijnders a pescare Rafael Leao , che controlla e serve in mezzo all'area Tammy Abraham . L'inglese incoccia di testa e supera Giacomo Satalino , ma il classe 1999 era partito in fuorigioco e, di fatto, la rete è stata annullata subito dal direttore di gara, coadiuvato dall'assistente.

Al 12' arriva l'inizio del dominio rossonero. A sbloccare il match ci pensa Samuel Chukwueze , servito da un assist visionario di Tijjani Reijnders ad aggirare la difesa. Il nigeriano va al tiro e viene bloccato dal palo, ma sulla ribattuta arriva l'appoggio in rete. Al 17', cinque minuti più tardi, l'olandese va al tiro da fuori area e con una botta di destro segna la rete del raddoppio.

A quel punto il Milan continua ad attaccare, nonostante l'ampio vantaggio. Da segnalare il cartellino giallo sventolato da Kevin Bonacina nei confronti di Yeferson Paz per un fallo su Rafael Leao mentre quest'ultimo cercava di involarsi verso la porta avversaria. Sugli sviluppi del calcio di punizione incoccia di testa Ruben Loftus-Cheek, ma la sfera si spegne larga alla destra di Giacomo Satalino. Il Sassuolo riesce a segnare anche un gol al 42', con Janis Antiste, che però si trovava in posizione di fuorigioco nel momento in cui Christian Volpato aveva fatto partire conclusione.