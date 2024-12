Nel primo tempo di Milan-Sassuolo, poi, ci sono da rivedere alla moviola in particolare due gol annullati per fuorigioco. Al 9', la rete di Tammy Abraham è cancellata dal tabellino per una giusta posizione irregolare di Leão, che aveva servito all'inglese l'assist per il colpo vincente.

Buono il quarto gol del Milan di Leão — Al 41', poi, gol tolto anche a Janis Antiste per gli ospiti. Lo stesso attaccante francese, però, è già ben oltre al di là della linea dell'ultimo uomo rossonero sulla precedente conclusione di Cristian Volpato, respinta dal portiere del Milan, Marco Sportiello. Buono, invece, il quarto gol del Diavolo, firmato da Leão al 43': il portoghese scatta in posizione regolare (è tenuto in gioco da Cas Odenthal) sul filtrante 'no look' di Ruben Loftus-Cheek.

Ultima azione degna di nota, per la moviola di Milan-Sassuolo, la scivolata, al 56', di Strahinja Pavlović in piena area di rigore del Milan per chiudere su Samuele Mulattieri lanciato a rete. Il serbo prende in pieno il pallone, l'attaccante cade ma non c'è penalty per gli ospiti.