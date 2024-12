Atalanta-Milan, i precedenti di Fonseca contro Gasperini

Il Milan, per vincere contro l'Atalanta di oggi, deve giocare così come ha fatto nel derby e contro il Real Madrid in Champions League. Domani sera torneranno a disposizione Theo Hernandez e Mike Maignan, ma potrebbero non esserci Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello. I rossoneri, per puntare alla prossima Champions, non devono perdere. LEGGI ANCHE: Rinnovo Reijnders, ma non solo: Milan, le ultime news su Maignan, Theo e … >>>