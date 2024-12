Nella giornata di domani, martedì 2 dicembre , alle ore 21:00 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Sassuolo di Fabio Grosso , valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo il netto 3-0 contro l' Empoli i rossoneri vanno a caccia della qualificazione al turno successivo in Coppa, nel tentativo di essere competitivi su più fronti.

Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe attuare una mezza rivoluzione con un certo turnover, come riferito da 'Sky Sport'. In porta ci sarà infatti Marco Sportiello al posto dell'indisponibile Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, Davide Calabria prenderà il posto di Emerson Royal a destra mentre giocherà Filippo Terracciano a sinistra. I centrali invece dovrebbero essere Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori. A centrocampo il tandem Youssouf Fofana-Tijjani Reijnders mentre sulla trequarti spazio a Rafael Leao con Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chhukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Tammy Abraham.