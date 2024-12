Ieri sera, a 'San Siro', si è disputata Milan-Sassuolo, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025: i rossoneri di Paulo Fonseca hanno vinto con estrema facilità, 6-1, un match che - sulla carta - si presentava come ostico. Diavolo ai quarti di finale del torneo, dove, adesso, incontrerà, nel febbraio 2025, una tra Roma e Sampdoria. Nelle schede successive, le più importanti dichiarazioni post-partita dell'allenatore del Milan, riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.