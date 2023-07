Malick Thiaw

È nato a Düsseldorf in Germania, da padre senegalese e madre finlandese. Per questo ha anche passaporto finlandese. Ha scelto però di rappresentare la Nazionale tedesca di calcio.

Ruolo : difensore centrale, abile a giocare sia in una difesa a tre, che in una a quattro. Caratteristiche e skills : fisicità, rapidità e senso dell'anticipo sono i suoi punti di forza. Statura e stazza lo rendono importante anche nel gioco aereo, sia difensivo che offensivo.

A livello giovanile cambia tantissimi clun, passando dal Fortuna Düsseldorf al Bayer Leverkusen, dal Borussia M'gladbach allo Schalke 04, club dove approda nel 2015. All'inizio del 2020 viene promosso in prima squadra, debuttando il 7 marzo in Bundesliga. Nell'annata successiva ottiene maggior spazio, anche per via delle difficoltà societarie. L'annata è positiva sul piano personale (il 30 ottobre 2020 segna il suo primo gol e chiude la stagione con 22 presenze), meno sul piano di squadra, che retrocede in seconda divisione.