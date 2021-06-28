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Chi è Mike Maignan

Valore di mercato Maignan

Quanto è stato pagato dal Milan

Quanto vale Maignan

La famiglia

Carriera

PSG e Lille

Maignan al Milan

La Nazionale francese

Dati e statistiche

Caratteristiche: parate e skills

Dicono di lui

"Ho fatto i complimenti a Paolo Maldini. Quando ero al Psg, era un ragazzo, e intuendone le doti, lo facevo allenare spesso con la prima squadra. È un tipo molto freddo, essenziale nella tecnica. Vedrete: non sarà mai spettacolare, sarà sempre molto concreto e utile". (Carlo Ancelotti, suo allenatore al PSG) "È un portiere top, è l’erede Bernard Lama. Mike lo dice sempre che per lui è stato un esempio” (Bruno Satin, suo agente) “Ha ottime qualità, in futuro sarà protagonista” (Didier Deschamps, suo ct con la Francia) “Maignan è un super portiere. Non farà rimpiangere Donnarumma” (Rudi Garcia, allenatore) “Maignan è un leader: i tifosi del Milan non saranno delusi” (Adrien Rabiot, suo ex compagno al PSG) “Uomo buono e leader naturale” (Alfred Dossou Yovo, ex allenatore Maignan nelle giovanili del PSG) "Alla Juventus mi chiesero se avessi visto in Francia, quando giocavo nel PSG, un bravo portiere. Senza pensarci un attimo dissi Mike Maignan. Lo aveva incrociato in campionato e mi sembrò subito fortissimo. Poi però i dirigenti bianconeri non mi ascoltarono" (Gianluigi Buffon, ex portiere Juventus e PSG) "Ha un fisico da pugile, è un animale. Ha grande personalità, ma anche sensibilità e umanità" (Antonio Mirante, suo compagno al Milan)

Aneddoti e curiosità

"Ricordo un allenamento, a 17 anni, al primo anno da professionista. Ibrahimovic calciava pallonate a 400 all’ora, manco dovesse segnare a Buffon o a Julio Cesar. Non riuscivo a parare e allora mi dice: “Sei un portiere di m...”. Solo che subito dopo gli paro un tiro e là non potevo non rispondergli e gli ho detto: “E tu sei un attaccante di m...”. Sul momento mi ha ignorato ma poi in spogliatoio mi ha detto che mi apprezzava e ho capito che mi piaceva non solo come giocatore ma anche come persona”.

"A volte carico così le persone. A volte bisogna essere duri, a volte leggeri. A volte scherzo e a volte lancio un messaggio"

In Nazionale

è il portiere dell'dal primo luglio 2021, quando è stato acquistato dalper. In questa scheda giocatore, carriera,, statistiche, aneddoti e tanto altro.: 3 luglio 1995: 01-07-2021: 30/06/2026: 2.8 Milioni di euro (netti): Bruno Satin: PSG, LilleArrivato nelper un costo assai basso (), a fronte di una valutazione già alta (25M) per via del suo contratto in scadenza, il suo valore di mercato si è moltiplicato nel tempo. Chiamato per raccogliere l'eredità di Gianluigi Donnarumma, il portiere francese si è rivelato subito affidabile e di alto livello, passando subito a valutazione ben più alte. Per quanto riguarda invece l’ingaggio, lodovrebbe essere aggirarsi attorno ai(3,67 milioni lordi considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita).vale già(dati transfermarkt), mentre l'anno successivo () il prezzo del suo cartellino supera di molto iUn costo che sarà destinato a salire viste le prestazione di quello che ormai èE' nato in Guyana francese da padre francese e madre haitiana, ma è cresciuto in Francia in un quartiere povero. Non ha mai conosciuto il padreMaignan è cresciuto nelle giovanili del. Nel 2013 firma il suo primo contratto da professionista, ma non riesce ad esordire in prima squadra. Nelviene acquistato dal, che gli fa firmare un contratto di cinque anni. L'esordio in Ligue 1 arriva nel settembre dello stesso anno sostituendo Enyama e parando un calcio di rigore.anche nella partita successiva Maignan ha parato un tiro dal dischetto. Dopo due anni, diventa titolare del Lille al posto di Enyeama, cioè a partire dalla stagione 2017-2018. Nella sua ultima stagione al Lille conquista un inaspettato scudetto, vincendo il campionato francese di Ligue 1. E' il quarto trionfo nella storia del club e primo personale, oltre cheIl primo anno è subito da applausi: nella cavalcata tricolore della squadra di Pioli, Maignan colleziona 17 clean sheets – miglior dato del campionato – in 32 presenze e vince - oltre allo- anche il premio comePiù sfortunata, invece, lache gioca a sprazzi per via di un. Chiude con 22 partite giocate, 21 gol presi e 8 cleensheet. La sua assenza è coincisa con un crollo del Milan in campionato. Una volta tornato, al posto di Tatarusanu, la squadra è tornata ad acquisire più sicurezza, finendo quinta in campionato (poi promossa a quarta dopo la squalifica della Juventus) e con una semifinale di Champions all'attivo.I trionfi con il Milan gli hanno permesso di raggiungere la Nazionale francese, con cui ha giocato dall'U16 alla squadra maggiore. Con i Blues ha partecipato ad Euro 2020 e vinto la Nations League 2021. Oggi è il titolare della nazionale transalpina., Maignan ha disputato, con media punti di 1,68. Ha subitoe inha tenuto la porta inviolata. In totale ha totalizzato 16.499 minuti giocati. Nella sua ultima stagione in Francia, ha conseguitopiù di tutti nei migliori 5 campionati europei. Con il Lille ha giocato anche in Europa (8) e Champions League (6).Molto abile a parare i rigori, Maignan ha dimostrato di avere ottimi riflessi, cosa che gli permette di fronteggiare al meglio anche i tiri più ravvicinati. Insomma, un portiere che può diventare davvero un top player nel suo ruolo: da migliorare il rilancio e il gioco con piedi.L'aneddoto più significativo riguarda, al PSG quando Maignan era ancora un ragazzino alle prime armi, all'inizio della sua carriera. In un'intervista rilasciata a France Football, Maignan ha raccontato di certi allenamenti con lo svedese molto particolari.Ancheè tornato, tempo dopo, su quell'episodio:Dopo avere giocato in tutte le selezioni giovanili francesi dall'Under-16 all'Under-21, il 21 maggio 2019 ha ricevuto la suain nazionale maggiore. Debutta con i Blues il 7 ottobre 2020 in amichevole contro l'Ucraina rimpiazzando a inizio ripresa Steve Mandanda. Nel 2021 viene convocato per l'Europeo.