AC Milan, Rosa 2023-24

La rosa del Milan 2023-24, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri. E' il primo anno del post-Ibrahimovic (ritiratosi a giugno) e del duo Furlani-Moncada (sostituti della coppia Maldini-Massara, licenziati da Cardinale). Il calciomercato estivo rivoluzionerà la rosa, soprattutto da centrocampo in su. Con l'addio di Sandro Tonali (ceduto al Newcastle) Pioli vedrà la mediana completamente trasformata. I primi acquisti sono stati quelli del portiere Sportiello (a parametro zero, dall'Atalanta), del trequartista Romero (svincolato dalla Lazio) e del centrocampista ex Chelsea (Loftus-Cheek).

TRASFERIMENTI ESTIVI 2023-24

ACQUISTI: Loftus-Cheek (17.5 M), Romero (parametro zero), Sportiello (parametro zero)

CESSIONI: Tonali (64 M + bonus), Daniel Maldini (prestito), Brescianini (titolo definitivo),

CONTRATTO SCADUTO: Ibrahimovic (ritiro), Tatarusanu, Brahim Diaz (fine prestito, Real Madrid), Dest (fine prestito, Barcellona), Vranckx (fine prestito, Wolfsburg), Bakayoko (fine prestito, Chelsea)

BILANCIO TRASFERIMENTI 2022-23

ACQUISTI: -17,50 milioni // CESSIONI: 64,00 milioni // SALDO: +46,50 milioni

