Tutto su Tommaso Pobega, centrocampista dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Pobega

Nome: Tommaso Pobega

Luogo e data di nascita: Trieste, 15 luglio 1999

Scadenza contratto: 30.06.2027

Stipendio/ingaggio: 1 milione di euro netto

Al Milan sotto contratto dal: 2018

Ruolo Pobega: caratteristiche e skills

Centrocampista di quantità e inserimento, è quello che in Inghilterra definiscono giocatore 'box to box'. Ruolo: perfetto come mezz'ala sinistra in un centrocampo a tre o a cinque, sta imparando il ruolo di mediano a due davanti alla difesa. Con Juric nel Torino ha spesso agito anche da trequartista anomalo, sfruttando tagli in verticale e incursioni profonde in area di rigore. Ha fisicità e tempi da interditore. Juric lo descrisse così:

E' un centrocampista totale. Può fare l'interno o giocare più avanti. Per me è imprescindibile

Stipendio Pobega oggi al Milan

Quanto guadagna Pobega al Milan? Il suo stipendio oggi è di un milione di euro netti a stagione. Ha un contratto fino al 2027, rinnovato il 5 agosto 2022. Al lordo delle tasse, il Milan spende 1,85 milioni.

Statistiche Pobega

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST 2018-19 Ternana 33 3 3 2019-20 Pordenone 34 6 4 2020-21 Spezia 20 6 3 2021-22 Torino 33 4 3 2022-23 Milan 28 3 -

Carriera

Le giovanili e poi i prestiti

Cresciuto calcisticamente nella Triestina, si trasferisce successivamente nelle giovanili del Milan. Dopo 5 anni nel settore giovanile, assaggia per la prima volta il calcio dei grandi nella Ternana, dove i rossoneri lo parcheggiano per un anno. Il suo primo anno tra i professionisti, in Serie C, è subito eccellente: 33 presenze, 3 gol e 3 assist.

L'anno successivo (2019-20) sale di categoria, disputando il campionato di Serie B con il Pordenone neo-promosso. Anche qui si distingue per qualità e quantità, chiudendo la stagione con uno scorso addirittura migliore: 34 presenze, segnando 6 reti e fornendo anche 4 assist.

La scalata continua nel 2020-21, dove approda in Serie A. Il Milan lo presta di nuovo, questa volta allo Spezia, neo-promosso. Il 27 settembre debutta in campionato, mentre il primo novembre segna la sua prima rete nella massima competizione italiana. Lo Spezia a fine anno si salverà anche grazie alle sue prestazioni: 20 presenze e ben sei gol nel suo primo anno in A e tre assist.

La piena continuità la ottiene nel prestito successivo, al Torino, stagione 2021-22. Diventa un perno inamovibile dell'undici di Juric, che non nasconde il fastidio di averlo in prestito senza nessun diritto di riscatto. "Valorizziamo giocatori di altri e non è bello, ma per uno così fai un'eccezione. Devi fare un compromesso". Il Torino a fine stagione lo vorrebbe tenere, ma per lui si aprono le porte di Milanello.

Finalmente il Milan

Nell'estate del 2022, dopo quattro stagioni in prestito, ritorna al Milan rinnovando fino al 30 giugno 2027. Il debutto in Serie A con la maglia rossonera arriva il 13 agosto, a 23 anni, mentre quello in Champions League il 6 settembre. L'8 gennaio 2023 segna la sua prima rete in campionato con il Milan. Contrariamente alle passate esperienze, Pobega non riesce ad imporsi come titolare, per via della competizione interna e il nuovo ruolo che gli ha ritagliato Stefano Pioli, che lo utilizza prevalentemente come mediano davanti alla difesa, ma gioca comunque 28 partite e segna 3 gol.

NAZIONALE

Dopo aver vestito la maglia dell'Italia U20 e Under 21 (con la quale gioca da titolare anche gli Europei del 2021), arriva la sua prima convocazione con la Nazionale Maggiore: è il 5 novembre 2021. Per l'esordio deve aspettare però il 4 giugno 2022, a 22 anni, subentrando a Tonali all'80º della sfida di Nations League pareggiata (1-1) contro la Germania a Bologna.