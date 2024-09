Il calciomercato estivo è finito da poco più di due settimane e il Milan, come noto, ha concluso con successo cinque nuove operazioni in entrata. Oltre ad aver riscattato, infatti, Álex Jiménez dal Real Madrid, i rossoneri hanno preso Álvaro Morata (13 milioni di euro all'Atlético Madrid), quindi Strahinja Pavlović (18 più bonus al RB Salisburgo), Emerson Royal (15 più bonus al Tottenham), Youssouf Fofana (20 più bonus al Monaco) e, infine, Tammy Abraham (un milione di euro alla Roma per il prestito oneroso). Oltre 70 milioni di euro investiti per rinforzare una squadra che, però, presenta ancora delle lacune.