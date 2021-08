Torino, Juric: “Pobega in prestito? Non è bello lavorare per altre società”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa di Tommaso Pobega, giocatore arrivato in prestito dal Milan

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Juric si è soffermato su Tommaso Pobega, giocatore arrivato in prestito secco dal Milan. Ecco cosa ha detto: "Un ragazzo che arriva in prestito secco, senza nessun diritto per noi, avevamo bisogno di un giocatore di questo tipo, quando è così accetti i compromessi anche se non è una cosa bella lavorare per altre società. Centrocampista totale, ha una bella prospettiva, ci potrà dare una grossa mano, può giocare sia da interno che più avanti”