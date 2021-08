Calciomercato Milan, top news: Faivre pista calda, Pobega al Torino

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 27 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Romain Faivre del Brest è la pista più calda per la trequarti rossonera. Jesus Corona, invece, si allontanata viste le richieste del Porto. Per quanto riguarda la mediana del Milan c'è una fase di stallo per la trattativa Yacine Adli, ma il giocatore vorrebbe vestirsi di rossonero. Domani sarà il giorno di Tiemoué Bakayoko, che sbarcherà in Italia, mentre Tommaso Pobega è ufficialmente un giocatore del Torino. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul calciomercato del Milan!