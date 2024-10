Bologna-Milan, Fonseca parla in conferenza: ecco data e orario | PM News

Dopo la prima vittoria in Champions League, il Milan torna in campo sabato pomeriggio. Allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, Paulo Fonseca va alla ricerca della seconda vittoria di fila in campionato. Sulla strada dei rossoneri ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano e dell'ex Tommaso Pobega. Una sfida ostica per i rossoneri che dovranno essere concentrati al massimo per portare a casa i tre punti.