Newcastle, ufficiale l’acquisto di Tonali dal Milan: i dettagli

Il Newcastle United ha comunicato ufficialmente l'acquisto di Sandro Tonali dal Milan. Il giocatore in Inghilterra a titolo definitivo

Dopo il comunicato ufficiale emesso dal Milan , anche il Newcastle United ha comunicato - attraverso i propri canali web e social - il felice esito dell'operazione di calciomercato relativa all'acquisizione di Sandro Tonali . Il centrocampista italiano, classe 2000 , si trasferisce dunque in Inghilterra alla corte del manager Eddie Howe .

"Il Newcastle United è entusiasta di annunciare l'acquisto di Sandro Tonali dal Milan - recita la nota ufficiale dei bianconeri -. Il giocatore 23enne si unisce alle 'Magpies' per una cifra non dichiarata e si è accordato per un contratto al St. James's Park inizialmente fino al 2028". Milan su Milinkovic-Savic: l'ostacolo nel suo acquisto >>>