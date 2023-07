Tutto su Yacine Adli, centrocampista francese dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Yacine Adli

Nome: Yacine Adli

Luogo e data di nascita: Vitry-sur-Seine (Francia), 29 luglio 2000

Scadenza contratto: 30.06.2026

Stipendio/ingaggio: 800.000 euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2022

Curiosità

Nato in Francia da genitori algerini, ha scelto la cittadinanza francese e la nazionale transalpina. Prima di giocare a calcio ha praticato diversi sport tra cui judo e nuoto. Appassionato di scacchi, sa suonare il pianoforte. Nel 2019 ha fondato un'associazione a suo nome per aiutare i ragazzi della sua città natale a raggiungere un grado di istruzione elevato e condizioni di vita migliori. Ha una sorella e un fratello, che ha deciso di seguire un corso per la licenza da agente per aiutare Yacine nella carriera sportiva

Ruolo Yacine Adli: caratteristiche e skills

Ruolo: centrocampista molto duttile, può essere schierato in una mediana indifferentemente come mezzala o come regista. Sia al Bordeaux che nella sua prima stagione al Milan è stato spesso impiegato da trequartista centrale, sotto-punta. Caratteristiche e skills: bravo tecnicamente è un centrocampista elegante e intelligente, portato più all'assist che alla conclusione. Ha un'ottima visione di gioco e capacità di dribbling

Stipendio Yacine Adli oggi al Milan

Quanto guadagna Yacine Adli al Milan? Il suo stipendio oggi è di 800.000 euro netti a stagione fino al 2026, che al lordo delle tasse sono circa 1,3 milioni, potendo sfruttare i benefici del Decreto Crescita. Essendo costato 8 milioni di euro, il suo impatto a bilancio nella sua prima stagione (2022-23) al Milan è stato di 2 milioni, cui va sommato l'ingaggio lordo. In totale quindi 3,3 Milioni.

Statistiche Yacine Adli

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST 2017-18 PSG 1 - - 2018-22 Bordeaux 104 6 16 2022 Milan 6 - 1

Carriera

PSG

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Adli ha esordito in prima squadra il 19 maggio 2018, disputando l'incontro di Ligue 1 pareggiato 0-0 contro il Caen. Una sola presenza, ma significativa perchè gli permette di fregiarsi del titolo di campione di Francia, conquistato dal PSG nella stagione 2017-18.

Bordeaux

Il 31 gennaio 2019, il centrocampista viene acquistato a titolo definitivo (per 5,5 milioni di euro) dal Bordeaux, dove gioca per due anni prima di essere notato e acquistato dal Milan il 31 agosto 2021. I rossoneri lo lasciano però un altro in prestito ai girondini. Nella sua terza stagione al Bordeaux diventa titolare ed esplode definitivamente, con 36 presenze, un gol e otto assist.

Milan

Acquistato nell'agosto 2021 per 8 milioni di euro e lasciato un anno in prestito in Francia, a partire dalla stagione 2022-23 si aggrega finalmente alla prima squadra del Milan. La sua prima stagione però non è esaltante: Stefano Pioli lo utilizza pochissimo, ma quando impiegato fa intravedere sprazzi di qualità. Gioca complessivamente 140 minuti, distribuiti su sei partite.