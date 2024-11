CALCIOMERCATO MILAN

La Fiorentina potrebbe esercitare il riscatto per Yacine Adli dal Milan nel corso di una delle prossime sessioni di calciomercato. Come noto, infatti, il centrocampista francese nell'ultima finestra estiva ha lasciato il club rossonero per trasferirsi alla Viola, sapendo di non trovare grandissimo spazio. Alla corte di Raffaele Palladino, invece, ha trovato una sua dimensione, segnando per altro contro la sua ex squadra con un gol per altro molto bello.