Milan, a cosa punti davvero? Qualcuno dica a Ibrahimovic che sul mercato…

Il vero tallone d'Achille di questa squadra sembrano essere le sfide più "semplici", almeno sulla carta. Nessuno ha ancora dimenticato la bruciante caduta di Parma , così come il pareggio col Torino e quello, più recente, contro il Cagliari . Si tratta di partite che una squadra come il Milan dovrebbe comandare, guidare e amministrare dal primo all'ultimo minuto. Eppure, è proprio in queste circostanze che la soglia d'attenzione dei rossoneri cala, riportandoci così ai soliti e recidivi errori.

Dopotutto, il Milan sembra pagare alcune scelte errate del mercato estivo. Manca un vero sostituto di Theo Hernandez, e lo abbiamo visto contro il Napoli, così come manca un altro mediano puro e crudo come Fofana. E poi, continuando, se non c'è Morata come si fa? Abraham ha dimostrato grande entusiasmo, ma sotto porta non è proprio un cecchino (basta rivedersi la sfida contro il Lecce e quella contro l'Udinese). E ancora, se si passa al 4-3-3 ci sono i sostituti per le mezze ali? Musah, Reijnders e Loftus-Cheek non bastano mica. E se si rimane con il 4-2-3-1? C'è un vice-Pulisic? La risposta è no.