Calciomercato Milan - Adli a un passo dal riscatto. Quanto guadagna il Diavolo?

Yacine Adli è diventato un pilastro del centrocampo della Fiorentina, con Palladino che non ne fa più a meno. Per questo il suo riscatto sembra scritto. Come riportato da calciomercato.com, la Viola avrebbe già deciso di riscattare il centrocampista. Il giocatore è arrivato dal Milan per un prestito oneroso da 2,5 milioni. Il riscatto è fissato a 10,5 milioni di euro. Secondo il sito di mercato, la Fiorentina sarebbe pronta a comunicare ufficialmente al Milan la decisione nei prossimi giorni. Per Adli pronto un contratto da 4 anni. LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders dominante anche con l'Olanda: dove può arrivare?