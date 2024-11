Milan, Reijnders dominante anche con l’Olanda: dove può arrivare?

Inserimento perfetto in area di rigore, colpo di testa molto bello e grande parata del portiere dell'Ungheria. Un'altra prova totale a conferma di come Reijnders sia uno dei migliori centrocampisti in Serie A e anche in Europa .

Un colpo di mercato

Il giocatore, ricordiamo, è stato fortemente voluto dopo la cessione di Tonali: Reijnders è arrivato dall'AZ per circa 20 milioni di euro. Ora, per molti, vale almeno il triplo. Un vero e proprio colpo di mercato. La domanda è: può ancora crescere? L'olandese è un classe 1998, un'età in cui molti giocatori arrivano al pieno della propria maturità. La sensazione è che l'olandese abbia iniziato ora a carburare a mostrare tutte le sue qualità al massimo. Può ancora migliorare a livello di gol segnati e in difesa: le qualità di tiro ed inserimento sono sotto gli occhi di tutti e può solo aumentare il numero di gol. In difesa, magari con un Milan più equilibrato, potrebbe migliorare in copertura e nell'uno contro uno. Oggi, quello che è sicuro, è che il Milan non può fare a meno di Reijnders. LEGGI ANCHE: Milan, Camarda è pronto per il salto? Tattica e ruolo. Fonseca parla chiaro