Piano Tattico

L'attaccante del Milan ha iniziato la stagione come faro offensivo del Milan Futuro. Il piano dei rossoneri è molto semplice: farlo crescere con calma in Serie C e poi farlo passare in prima squadra dalla prossima stagione in poi. Per varie vicissitudini e meriti del ragazzo, Camarda ha già esordito in Serie A da titolare quest'anno. Per questo ci si chiede quali sia la strada giusta. Con la prima squadra rossonera abbiamo visto già degli sprazzi molto interessanti. A livello tattico Camarda ha dimostrato di potere fare il lavoro richiesto da Fonseca: muoversi molto, scendendo fino a centrocampo per gestire la palla e liberare il centro del campo per Leao e Pulisic. Compito svolto alla perfezione col Cagliari. Poi ha avuto poche occasioni per fare gol, ma il suo assist per Chukwueze lo aveva fatto, sprecato malamente dall'esterno rossonero.