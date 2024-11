Milan, Camarda segna ancora! L’Italia Under 19 vola con la Bosnia

L'Italia Under 19 vince per 3-0 contro la Bosnia per la gara valida per la qualificazione agli Europei. In gol anche Camarda del Milan

Emiliano Guadagnoli Redattore 16 novembre - 13:47

Torna in campo l'Italia Under 19 del Ct Bollini. Vittoria convincente contro la Bosnia, seconda gara di qualificazione all'Europeo di categoria. Gli azzurri hanno vinto anche la prima gara contro il Montenegro e giocheranno l'ultima partita contro la Grecia. Nella vittoria per 3-0 degli azzurrini protagonisti tanti giovani del Milan: titolari Camarda, Magni e Sala. Ecco com'è andata la partita.

Milan, Camarda non si ferma! In gol anche con l'Italia Under 19 — La partita purtroppo non è stata trasmessa né in TV né in streaming. Dal sito UEFA possiamo vedere la sintesi degli eventi principali della partita. Camarda è andato a segno al quarto minuto della gara, sbloccandola. Assist di Mannini. Il talento della Roma è stato l'autore degli altri due gol dell'Italia Under 19. Nel secondo l'assist di Magni, altro giovane talento del Milan. Camarda è stato sostituito al 65' del secondo tempo. Al suo posto Diego Sia, altro attaccante del Milan. Altra ottima partita quindi per Camarda, che continua con la sua crescita costante. Per Mattia Liberali, altro super talento rossonero, pochi minuti: entrato al posto di Mannini al minuto 87.