Calciomercato Milan – Osimhen è possibile? Le cifre. E Ibrahimovic…

Calciomercato Milan - Osimhen parte a gennaio? Quello volta che Ibrahimovic...

Calciomercato.com si fa una domanda: è possibile vedere in Serie A Victor Osimhen? Il nome del centravanti nigeriano è stato accostato nelle scorse settimane a Milan e Juventus. Infatti lo stesso Ibrahimovic era stato interpellato sulla questione. Il consulente di RedBird rispose con un sorriso alle parole di Gianluca Di Marzio (LEGGI QUI). Difficile però immaginare RedBird e il Milan investire così tanto su un singolo giocatore. Anche per quanto riguarda la Juventus potrebbe essere una cifra spropositato: 75 milioni per un solo calciatore o il versamento di un ingaggio di 12 milioni netti. Vedremo se davvero in futuro Osimhen possa diventare un obiettivo di calciomercato del Milan. Al momento restano solo voci e rumors. LEGGI ANCHE: Milan adattati a Leao! Può essere un bomber: c'è una chiave