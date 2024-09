Di Marzio: “Calciomercato, retroscena: il Milan ci aveva provato per Osimhen”

Per Di Marzio, una volta capito che Osimhen non sarebbe andato né in Arabia Saudita, né al PSG né in Inghilterra, il Milan avrebbe provato a portare Osimhen in rossonero negli ultimi giorni di agosto, prima di chiudere per il prestito di Tammy Abraham dalla Roma. Tentativo, evidentemente, non andato a buon fine, ma confermato - con un sorriso che era tutto un programma - da Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, nell'intervista pre-partita su 'Sky Sport'. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in diretta tv o streaming >>>