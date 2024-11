Milan adattati a Leao! Può essere un bomber: c’è una chiave

La chiave Musah

Contro il Real Madrid, Rafa è tornato anche in difesa, aiutando la fascia, ma per la maggior parte del tempo restava alto, tenendo in apprensione tutta la difesa dei blancos. Stessa cosa contro il Cagliari, dove anzi scendeva fino al centrocampo per impostare in molte occasioni. E la chiave è lì: quella di introdurre Musah da esterno più spesso. Facendo ciò, i rossoneri troverebbero equilibrio, liberando sempre più il Rafael Leao in versione bomber.