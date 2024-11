Milan, Pellegatti: “Leao ora è un bomber. Che magia di Fonseca!”

"Ieri ho rivisto un Leao straordinario. Non so che magia ha fatto Fonseca. Ieri un gol da centravanti puro. Dalla partita contro il Real Madrid c'è un Rafa nuovo e non credo sia merito di solo qualche panchina. Tutti si aspettavano che scattasse qualcosa nella testa di Leao e sembra essere avvenuto. Tutto è nato dal tiro parato da Lunin contro il Madrid. Questa è stata la prima volta che ho visto un Leao come un bomber offensivo al centro dell'area. Non avevo mai visto una girata di Leao da punta pura. Poi il colpo di testa sul cross di Emerson Royal. Col Cagliari due gol sempre da sempre area: nel secondo gol sembra quasi Inzaghi. Insomma è il grande protagonista del Milan da bomber vero. Col Portogallo parte dalla sua area e parte centrale: un'azione alla Theo Hernandez. Segna di testa da punta vera. Signori abbiamo un Leao nuovo da tre partite, sembra abbia di nuovo la voglia di giocare. Fonseca sta trasformando Leao in bomber vero. Con questo ritorno al gol penso che Leao verrà di nuovo rivisto da tanti club. Incredibile il lavoro di Fonseca". LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Allenatore? Prendi Spalletti". Ecco come e quando