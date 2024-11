Milan, Leao in forma splendida: gol bellissimo con il Portogallo | Video

Rafael Leao, attaccante del Milan, è in una condizione di forma ottima e lo sta dimostrando anche con la maglia del Portogallo. Nelle ultime settimane ha seminato il panico nella difesa del Real Madrid per poi segnare una doppietta contro il Cagliari che purtroppo non è bastata ai rossoneri per vincere il match. Non solo, perché ha risposto alla chiamata di Roberto Martinez e nella giornata odierna è stato lanciato titolare nel match contro la Polonia. E nel secondo tempo ha siglato una bellissima rete. Dopo aver preso palla al limite della propria area ha sgasato per tutto il campo, ha allargato per un compagno e ha rifinito di testa.