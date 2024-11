Milan, Musah per la svolta in difesa? Le parole di Fonseca molto significative: e col Real…

Il Milan sta faticando a trovare continuità in questa prima parte di stagione. In Serie A mancano i risultati consecutivi, con vittorie contro l'Inter, ad esempio, susseguite da pareggi difficili da spiegare come quelli contro il Cagliari. Il Diavolo di Fonseca, in undici partite, ha subito 14 gol. Tantissimi, troppi. E perlopiù in modo simile: cross dalla sinistra per il giocatore che arriva sul secondo palo. Fonseca potrebbe avere tra le mani la soluzione per la difesa: quel Yunus Musah esterno, che ha risolto la sfida intricata contro il Real Madrid.