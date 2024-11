Real Madrid-Milan 1-3 (90′), Fonseca batte Ancelotti! Che Diavolo a Madrid

Fase di non possesso in cui il Milan si difende schierato con un 5-3-2 molto basso, ma compatto. 56' contropiede di Pulisic che si fa tutto il campo, palla per Leao che tira male sul difensore del Real Madrid. Altra occasione d'oro per i rossoneri. 60' Milan che prova a fare un minimo di possesso palla. Partita sempre aperta con il Real che prova anche in contropiede. Errore di Pulisic in uscita, Mbappé grazia Maignan e il Milan. Cambio Real Madrid: entra Ceballos per Modric. Vinicius cerca Mbappé d'esterno: il francese ci arriva in spaccata, ma la palla va alta.